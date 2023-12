SRBIJA NA UDARU KIŠE I SNEGA - EKSTREMNE PROMENE I U NAREDNIM DANIMA! Detaljna prognoza meteorologa: Očekuje nas temperaturni ŠOK

U subotu na severu, istoku i severoistoku regiona biće promenljivo, oblačno i vrlo vetrovito, posebno u prvom delu dana. Povremeno će biti naleta kiše i krupe, dok se sneg povremeno očekuje preko 700mnv, istakao je u svojoj prognozi meteorolog Marko Čubrilo.

Duvaće na udare i olujan severozapadni vetar. Nad ostalim delom regiona promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Dnevni maksimum od oko +4 na severu i istoku do oko +14 na zapadu regiona.

Od nedelje, a posebno od ponedeljka nad celim reigonom malo do umereno oblačno, uglavnom suvo i relativno toplo vreme. U ponedeljak bi maksimumi ponegde mogli dostići i oko +18 stepeni Celzijusa!

foto: Petar Aleksić

Vreme za Novu godinu

Sve do oko 31.12. ostaje relativno toplo, ali ne tako kao u ponedeljak tako da bi se maksimumi kretali od +6 do +14, a minimumi od -1 do +5 stepeni Celzijusa. Od nedelje vetar uglavnom slab.

Sledeće nedelje sledi pravo proleće i nema ni govora o bilo kakvom zahlađenju barem do oko 31.12.

