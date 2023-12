"NAKON NOVE GODINE NASTUPAJU VRATOLOMNE VREMENSKE PROMENE" Na dan početka zime, meteorolog otkrio KAD STIŽU SNEG I HLADNOĆA

Jutros, u četiri sata i 27 minuta i kalendarski je počela zima.

Ovog 22. decembra dan će nam trajati najkraće, pa će sunce zaći već u 16 časova, dok će noć biti najduža.

A kakvi zimski dani nam tek predstoje, da li će biti snega tokom novogodišnje noći i da li je tačno da u Srbiju stiže vulkanska kiša, proveravala je reporterka Kurira Tamara Stanković u razgovoru sa Ivanom Ristićem, meteorologom.

Danas je prvi dan zime. Iako liči malo na zimu, temperature su još uvek više, započinje razgovor Ristić.

- Danas je sutra, dakle, puno oblaka, povremeno će padati kiša. Sutra će biti za nijansu hladnije, ali od nedelje, 24. decembra, kreće rano zimsko proleće. Temperature će biti u osetnijem porastu, pa će maksimalna temperatura početkom sledeće nedelje ići do 15 stepeni Celzijusa, što je neobično za ovo doba godine - rekao je.

Taj topliji period će potrajati do nove godine prema sadašnjim prognozama. Pred novu godinu,velike su šanse da za vreme novogodišnje noći bude kiše povremeno, dok će na planinama biti snega.

- Nakon Nove godine, očekuje se potpuna promena vremena. Dolazi do tzv. stratosfernog zagrevanja, koje će doneti polarni hladni vazduh i u naše krajeve. Već do Božića se očekuje pad temperatura i početak pravog zimskog perioda, koji će trajati od 7. do 25. januara. Tada se u nižim predelima očekuje obilniji sneg, posebno na planinama. Temperature će se kretati od 0 do 5 stepeni, a moguće je da budu i ispod nule. Prava zima će najverovatnije biti za vreme školskog raspusta, pa ćemo uživati u zimskim čarolijama - istakao je.

Što se tiče vulkana na Islandu, najavljeno je da će vulkanska prašina stići i do nas. Ono što treba naglasiti je da vulkanska kiša nije kao što smo navikli - to je pesak, odnosno iskristalisani kamenčići od bazalta. Ovi sitni kamenčići neće prljati automobile i nije potrebno brinuti se.

- Trenutno smo povezani s mlaznom strujom sa Grindavika, delom gde se odvijala erupcija vulkana. Brzine vetrova na visini su preko 200 km/h, pa je sve što se tamo dešavalo ovih dana stiglo i do nas. Ipak, uticaj je minimalan, tako da nema razloga za brigu.

