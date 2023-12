KIŠOVIT DAN PRED NAMA, U 2 DELA SRBIJE PADAĆE SNEG! Upaljen i meteoalarm, a temperaturni šok stiže narednih dana

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, u nižim predelima uglavnom s kišom, na planinama sa snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkoj zavoda.

Susnežica i sneg se u jutarnjim i noćnim satima očekuju i u brdskim, ali i ponegde u nižim predelima jugozapadne i južne Srbije, gde se usled niskih temperatura pri tlu očekuje i lokalna pojava poledice.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab i umeren, na severu i istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus dva do šest, a najviša od četiri na jugoistoku do 12 stepeni na zapadu.

U Beogradu će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, koja se očekuje uglavnom ujutro, kao i kasnije posle podne i uveče. Najniža temperatura biće oko oko šest, a najviša oko 10 stepeni.

Upaljen meteoalarm

U četiri dela Srbije danas je na snazi žuti meteoalarm zbog snega i leda, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

foto: Printscreen/RHMZ

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

U subotu oblačno sa kišom u severnim, centralnim i istočnim predelima, a na zapadu i jugu suvo. Vetar ujutru umeren do pojačan severozapadni, a popodne slab jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 7°C do 10°C. Uveče je moguća kiša na severu Srbije. Temperatura u 22h od 3°C do 6°C.

U nedelju toplije sa sunčanim periodima na zapadu i jugu, a na severu oblačnije sa manje sunčanih intervala. Na severoistoku je moguća ređa pojava slabe kiše. U ponedeljak znatno toplije od proseka sa dužim sunčanim periodima. U utorak takođe toplo za ovo doba godine.