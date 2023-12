"NAPOLJU JE 16 STEPENI, A JA SE BRČKAM U MORU": Amerikanka objavila video kako se provodi u Dalmaciji, pa 1 potezom ZAPALILA mreže

Američka Tiktokerka Niav Kono već neko vreme živi u Hrvatskoj, tačnije u Makarskoj. Tu se preselila pre godinu dana i na TikToku svakodnevno deli svoja iskustva iz Hrvatske.

Decembar je, a ona se kupa u moru

Njena nedavna objava iznenadila je mnoge. Neki ljudi koji žive uz more tokom zimskih meseci znaju se okupati, a sada je to učinila i Niav. Iako je decembar i sutra je prvi dan zime, Niav nije odolela toplim sunčevim zracima. Obukla je kupaći kostim i uskočila u more.

"Ovde nema snega. 19. je decembar, a ja i dalje idem u more", napisala je. Kaže da nije jedina i da se još nekoliko meštana kupalo i upijalo sunce. Mnogi su ostali iznenađeni njenom objavom.

Mnoge je iznenadila

"Decembar je za sneg", "Ja se nikad ne bih usudila, prehladno je", "Hrabra si", "Postaćeš prava Hrvatica kad prestaneš raditi ovakve stvari", "Nije baš toliko toplo", neki su od komentara.

"Kad me ljudi na TikToku nazivaju ludom i pitaju me zašto idem u more tokom zime", odgovorila im je. Kazala je kako je tog dana kad se okupala temperatura mora bila 17 stepeni, a vazduha 16.

Niav je rodom iz Amerike, no s 18 godina se odselila. "Prvo sam živela u Engleskoj, pa u Australiji, a sad u Hrvatskoj. Živim u malom gradiću na obali, gde uživam u sporom tempu i jednostavnom životu. Okružena sam prirodom i divnim ljudima. Mnogo stvari obožavam u Hrvatskoj u poređenju sa SAD-om", rekla je u jednom videu koji nosi naslov "Novi američki san".

(Kurir.rs/Index/T.B)

