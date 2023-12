DOŠLA NA VENČANJE SVOG BIVŠEG U BELOJ HALJINI: To je bio tek početak PAKLENOG PLANA, a kad vidite svadbeni poklon ZANEMEĆETE FOTO

Karolina je Tiktokerka koju na ovoj društvenoj mreži prati tri miliona ljudi. U jednoj od ranijih objava ona je otkrila da je bivši partner pozvao na svoje venčanje sa drugom ženom. Udmah su usledile sugestije da ne bi trebalo da ide na venčanje bivšeg dečka, jer će biti previše bolno za nju, Karolina je skovala pakleni plan.

Ona je rešila da ne kupuje ništa specijalno za tu priliku kako ne bi trošila novac, već će obući nešto iz svog ormara. Planski se opredelila da obuče bele mini haljine koje su obe u beloj boji. Namerno se odlučila za belu boju, kako bi parirala mladi, pošto je poznato da se bela haljina na venčanja ne nosi. Na pitanje zašto uopšte ide na tu svadbu, kratko je imala da poruči.

- Ovo je jedina prilika kada će moj bivši platiti pristojan obrok za mene. Dok smo bili u vezi svaki račun smo delili na pola. Znam da me nikada ne bi pozvao na svadbu, da nemam partnera, ali pošto ga imam, izgleda da je rešio da napravi izuzetak. Pošto je to na dva sata vožnje od moje kuće, odlučila sam da ću tamo da prenoćim u obližnjem hotelu. Takođe sam spakovala najviše štikle, pošto je mladoženja moje visine i uvek sam ga zezala na račun njegove visine. To nije sve, da vidite tek moj svadbeni poklon - objašnjava ova devojka.

Karolina je pokazala čestitku u koju je ubacila novac, ali to nije bila obična čestitka.

- Ovo je nešto kao mali spomenar u kome su fotografije nas dvoje dok smo bili u vezi. Prva je fotografija kada me je odveo da upoznam njegove roditelje. Takođe je tu fotografija kompjuterske animacije bebe. Naime nju sam dobila ukštanjem moje i njegove fotografije, tako bi možda izgledala naša beba. Međutim na samom kraju stoji natpis: “Samo se šalim, želim vam sve najbolje, voli vas Karolina” - koja je dodala da će poneti i dodatnu šminku u slučaju da se rasplače tokom samog čina venčanja, a o njoj je pisao i Dejli miror.

foto: Printscreen

Snimak je pregledan blizu dva miliona puta, a usledilo je na stotinu komentara.

- Ti definitivno nisi prebolela tog bivšeg.

- Zašto bi sve to planirala do detalja, zar tvoj verenik ili suprug nije ljubomoran na celokupnu tvoju organizaciju?

- Na ovaj način samo sebi zadaješ bol.

- Aman, ljudi, vidite li da se šali i da je i ona već u braku.

- Deluje previše opsesivno, sad mi jesno zašto ju je bivši otkačio.

(Kurir.rs/Republika)