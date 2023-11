BIVŠI NA MENE TROŠIO SAMO 15.000 $ MESEČNO I SVAKI PUT KAD ME PREVARI... Šok izjava žene milionera: "Sadašnji me učinio DOMAĆICOM"

Supruga bogatog meksičkog preduzetnika Rikija Andradea, Linda Andrade, šokirala je novim videom koji je objavila. Ona je u snimku uporedila bivšeg dečka i sadašnjeg muža.

"Moj bivši je trošio samo 15 hiljada dolara mesečno na mene i vodio me na dejt samo dva puta nedeljno. I svaki put kad bi me prevario, davao bi mi samo 50 hiljada dolara. Ali zato, muškarac za kog sam se udala potroši na mene 50 hiljada dolara tokom vikenda, vodi me na dejt svako veče, ne vara me i zapravo je jako zgodan. Preselio me u Dubai i učinio me domaćicom s 19 godina", napisala je.

Komentara ispod njene objave nije nedostajalo. Linda se inače na društvenim mrežama hvali svojim luksuznim načinom života.

Ova 24-godišnja žena milionera živi u Dubaiju sa suprugom Rikijem, koji je vlasnik Market Masters Academy, gde obučava ambiciozne preduzetnike kako bi im pomogao u napredovanju u karijeri.

Navodno zarađuje oko 125.000 funti mesečno (142.000 evra) i redovno svojoj supruzi daje džeparac.

