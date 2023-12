DO KADA ĆE NEBO NAD SRBIJOM BITI VEDRO? Prognoza za naredne dane - Temperature će vas IZNENADITI, evo kada stiže POGORŠANJE

Srbija će narednih dana biti pod uticajem polja visokog vazdušnog pritiska uz stabilno vreme, a termički visinski greben sa jugozapada uslovljavaće priliv veoma tople vazdušne mase.

Dakle, u Srbiji će narednih dana biti sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Jutra će biti hladna, u dolinama i kotlinama sa maglom, a ponegde se očekuje i mraz.

Najtoplije će biti u ponedeljak, maksimalna temperatura biće od 12°C na jugu do 20°C na istoku Srbije, u Beogradu do 18°C.

Veoma toplo vreme nastaviće se potom i u nastavku sedmice, uz temperature u utorak od 12 do 16°C, u Beogradu do 15°C, a od srede do kraja sedmice uglavnom od 10 do 15°C.

U pojedinim nizijama i kotlinama magla se očekuje veći deo dana i u tim predelima biće znatno hladnije.

Sve do petka nebo nad Srbijom biće uglavnom vedro i bez oblaka.

Prema trenutnim vremenskim prognozama, naredni vikend doneće povećanje oblačnosti, a u noći između subote i nedelje na severu Srbije očekuuje se i kiša, pre svega u Vojvodini.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za kraj decembra od 2 do 6°C, one će sutra biti više za 10 do 15 stepeni od proseka, a potom u nastavku sedmice biće uglavnom za 5 do 10 stepeni iznad napomenutog proseka.

Prema trenutnim prognozama, pravo zimsko zahlađenje sa snegom ne očekuje se u Srbiji ni tokom novogdišnjih praznika, a u novogodišnjoj noći temperature će biti uglavno od 5 do 10°C.

Zahvaljujući snažnoj ciklonskoj cirkulaciji sa severa Atlantika preko severa Evrope i snažnom zonalnom strujanju, odnosno strujanju vazduha sa Atlantika prema istoku, natprosčeno toplo i veoma blago vreme nad Srbijom i našim područjem zadržaće se ne samo do kraja ove, već i tokom prvih dana 2024. godine.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)