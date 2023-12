ZABELEŽEN RAST U SEGMENTU PRODAJE NOVIH AUTOMOBILA OD 10 ODSTO: Nova vozila se kupuju više nego polovna, evo šta je uticalo na to!

Tokom prethodne godine zabeležen je rast u segmentu prodaje novih vozila od 10 odsto, dok je prodaja polovnih vozila smanjena za osam odsto! Tome je sigurno doprineo i pad cena novih vozila, ali i poskupljenje polovnih četvorotočkaša, ističe za Kurir Saša Mitrović, head za Auto-moto i nautiku na oglasniku Sasomange.rs.

Mitrović naglašava da su u ovoj godini najprodavanija vozila iz B i C segmenta veličine koja ispunjavaju sve zahteve kupca, kako za gradsko korišćenje, tako i za porodična putovanja.

- U segmentu prodaje novih vozila zabeležen je rast od 10 odsto u odnosu na prošlu godinu ali je to i dalje manje za preko 15 odsto u odnosu na period pre korone, a brendovi koji se najviše traže su "Škoda", "Tojota", "Hjundai", "Folksvagen", "Dačija", "Reno" i "Kija". Važno je napomenuti da poslovni sistemi čine skoro 70 odsto ukupne kupovine novih vozila u Srbiji, što objašnjava rast prodaje ovog segmenta od 10 odsto u 2023. godini, a ostatak od 30 odsto čine kupci koji su fizička lica. U segmentu prodaje polovnih vozila situacija je obrnuta, prodaja je smanjena za osam odsto, a brendovi koji se najviše traže su "Folksvagen", "Audi", "Opel", "Pežo", "Reno", "Fijat". Na našem oglasniku Sasomange.rs uvek ćete imati uvid u trenutnu ponudu sa aktuelnim cenama novih i polovnih vozila - navodi Mitrović.

Prema njegovim rečima, nova vozila učestvuju uglavnom od 15 odsto do 20 odsto u ukupnom broju prodatih vozila kada se poslovanje odvija u normalnim tržišnim uslovima, a ovaj procenat uglavnom diktiraju srednje i velike kompanije koje obnavljaju svoj vozni park svake godine jednim delom ili na svake četiri godine u celosti.

- Ukupan udeo fizičkih lica u kupovini novih vozila čini samo mali deo ukupno prodatih novih vozila u Srbiji, a i on se u velikoj meri finansira preko kreditnih ili lizing ponuda poslovnih banaka. Ono što je primećeno je rast prodaje novih vozila od 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Tržište polovnih vozila je u svojim uobičajenim parametrima ponude, ali s blagim padom prodaje usled još uvek visokih cena - objašnjava naš sagovornik.

Tekuću godinu obeležio je blagi pad cena novih vozila, ali i blagi rast cena polovnih vozila.

- Tržište novih vozila se konsolidovalo, kanali nabavke ovlašćenih zastupnika i prodavača brendova funkcionišu u punom intenzitetu, što je rezultiralo odličnom ponudom i kratkim rokovima isporuke većine ponuđača, ali te cene su i dalje daleko veće nego dve do tri godine ranije. Na tržištu polovnih vozila jeste došlo do blagog poskupljenja ponuđenih vozila koje je izazvano slabijim uvozom starijih vozila preko 10 godina starosti sa Euro 4 standardom, ali i većom ponudom vozila mlađih od šest godina sa Euro 5 i Euro 6 standardom - navodi Mitrović.

Predviđanja

Cene polovnjaka u EU u blagom padu

Mitrović kaže i da su cene polovnih vozila u EU u blagom padu, ali da je teško predvideti da li će se to preneti na naše tržište.

- To najviše zavisi od uvoznika novih i polovnih vozila i njihovih ukupnih troškova uvoza, ali zavisi i od ukupne ponude polovnih vozila u EU koja diktira tamošnje cene prodaje. Izvesno je očekivati blagi pad cena vozila između sedam i 10 godina starosti jer se EU oslobađa takvih vozila, naročito s dizel-agregatom, ali kako će se to reflektovati na naše tržište, ostaje da vidimo. Trenutnu stagnacija prodaje vidljiva je u vozilima starijim od 15 godina koja i dalje čine veliki deo ponude na tržištu, ali kupci su daleko obazriviji nego ranijih godina i teže se opredeljuju za njih. Očekujem da će se nastaviti trend rasta prodaje mladih polovnih vozila starosti do sedam godina, što će svakako rezultirati i većom bezbednošću na putevima - naveo je on.