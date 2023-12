"VELIKI BROJ ŠKOLA JE PODRŽAO PREPORUKU!" Đukić Dejanović o sugestiji Ministarstva prosvete - TIČE SE NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA

Zimski odmor za učenike na teritoriji centralne Srbije počeće kao i svake prethodne godine, 30. decembra.

Međutim, ova godina po mnogo čemu drugačija je od prethodnih, pa je Ministarstvo prosvete preporučilo obrazovno-vaspitnim ustanovama da ne organizuju proslave povodom novogodišnjih praznika.

Slavica Đukić Dejanović, resorna ministarka, gostovala je u jutarnjem programu Kurir televizije. Ona se najpre dotakla ove preporuke Ministarstva prosvete.

- To je prosto bila preporuka. Moram biti sasvim iskrena, ja uglavnom preporuke dajem u dogovoru sa svojim saradnicima. Ali ovo sam prosto iznedrila ja. Nisam se preterano konsultovala zbog toga što preporuka nikada nije obavezujuća. Čini mi se da u godini u kojoj smo imali tako tragičan maj, prosto ljudi koji imaju potrebu da dočekaju Novu godinu ili isprate staru na način sa veseljem uz muziku. Mogu da nađu i druge načine, možda ne baš u okviru škola da se to organizuje i da školski kolektivi to rade. Nekako mi se činilo to ne primerenim. Veliki broj škola znam da je komentarisao da je sasvim u redu preporuka - navela je ministarka.

07:36 VELIKI BROJ ŠKOLA JE PODRŽAO PREPORUKU! Slavica Đukić Dejanović o sugestiji Ministarstva prosvete: Preporuka nije obavezujuća

Potom se dotakla i projektu "Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo".

- Činjenica je da pored vaspitno-obrazovnih u najnižim stepenima obrazovanja, bezbednost dece u školama je nekako obaveza nas koji smo u državi najodgovorniji. Roditelji su opterećeni dodatno od majskih događanja pitanjem bezbednosti svoje dece. Ta naša zajednička aktivnost "Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo" sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, je bila sa tendencijom da razne krizne situacije budu tema razgovora. Da time ne traumatizujemo decu, nego da ih informišemo. Decu od najnižih razreda osnovne škole, kroz čitavu osnovnu školu, da sa njima razgovaramo o tome kako će se oni ponašati ako se dogodi zemljotres, poplava, ako se neki napad dogodi u školi - rekla je ministarka i dodala:

- Znate koliko je bilo najava oko tih eksplozivnih naprava koje će biti podmetnute ili lažnih najava da su podmetnute. Šta dete tada radi? Prvo, kako se ono oseća? Ako nešto samo primeti, kako reaguje, kome se obraća? Kakav kontakt ima sa svojim drugarima? Šta kaže svom nastavniku? Kako o tome priča sa roditeljima? Dakle, postoje procedure kroz pravilnik koji imamo za krizne situacije i postupanje ustanovama u tim situacijama koje smo prilagodili uzrastu kroz radionice. Razgovara se sa decom, oni tu imaju aktivno učešće u smislu da sami pitaju, sami daju ideju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:35 KORISTILI SU GRANITNU KOCKU DA RAZBIJU GLAVU ŽANDARMERIJI, TO NISU DECA! Eksperti: Opozicija je krenula sa PLANOM IZVLAČENJA