"ISPOD KRUTE KOŽNE JAKNE BIJE MEKO SRCE!" Moto klubovi sa severa ŠESTU GODINU ZA REDOM pripremili poklone DECI OMETENOJ U RAZVOJU

Nekoliko moto klubova sa severa, šestu godinu zaredom okupilo se kako bi zajedničkim snagama pripremili novogodišnje paketiće za mališane iz Doma za decu ometenu u razvoju "Kolevka".

Pokloni su prvenstveno namenjeni najmlađima, oni se njima najviše obraduju, a lepo je kada to uradite onako od srca, kada budete humani, posebno kada je reč o praznicima koji dolaze - Nova godina i Božić, naravno.

Nekoliko moto-klubova sa severa, šestu godinu za redom, okupilo se kako bi zajedničkim snagama pripremili novogodišnje paketiće za mališane iz Doma za decu u Metenu u razvoju kolevka. Ispod krute kožne jakne ovim ljudima bije meko srce.

Ono dobuje u ritmu plemenitosti. Svojim gestom poručili su preko 200 mališana smeštenih u jaslama državne kolevke da nisu zaboravljeni, te da je njihovo pravo na prazničnu radost podjednako važno.

foto: Kurir tv

Snežana Racić, predsednica moto ekipe iz Subotice kaže za Kurir:

- Razlog su uvek deca. Ovde su deca iz cele Srbije. Nisu samo iz Subotice, zato je uvek kolevka. Pošto su bajkeri iz različitih gradova, ne samo Subotica, okupimo se, skupimo šta uspemo i donesemo deci, malo ih obradujemo, a sada ćemo ih provozati. Cilj nam je njihov osmeh, da uvek budu nasmejani - rekla je.

Dok se kolona darova sa osnovnim potrebštinama, grickalicama i poslasticama užurbano kretala ispred stacionara za decu ometenu u razvoju, s jedne strane kao pozdrav odjekivao je zvuk turiranja dvotočkaša, a na drugoj strani deca su se smejala, cikala i poneka suza radosnica -kaže

foto: Kurir tv

Gabor Fenjveši, motorista:

- To je neopisivo, a ne samo to, nego kada vidite decu kako se raduju, to je nešto nezamenjivo.

Bajkeri na dva točka, na veliko oduševljenje građana, prodefilovali su i kroz nekoliko subotičkih naselja, potom pobrojali još desetine osmeha slučajnih prolaznika.

Kurir.rs

