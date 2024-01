JEDNO VEČE JE UZEO RANAC I KAD SAM GA PITAO ŠTA RADI, ODGOVOR JE BIO ŠOK Dušan ima 8 godina i svima je ODRŽAO LEKCIJU IZ HUMANOSTI

Na svoje prvo hodočašće mali Pančevac Dušan Radojičić krenuo je sa osam godina. Pratio je korak svog oca Slavka, sakupio pomoć i donirao ga deci koja se leče na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije.

Dečak je do sada sakupio 97.000 dinara. Poslednji put je pešačio oko 13 kilometara, ali ističe da može i više.

"Osećam se lepo i želim da znam da sam pomogao nekoj deci, što sam prepešačio tih 13 kilometara", govori najmlađi hodočasnik u Srbiji.

Radoznalost, čisto dečje srce i i dobra volja bili su dovoljni da šetnja počne.

"Mi kao roditelji možemo deci svašta da pričamo, ali oni 'upijaju' ono kako se mi ponašamo. Kada je bilo to hodočašće, on mene ništa nije pitao, nego je gledao i pratio šta ja radim sa svojim prijateljima i saradnicima. On je stvarno jedno veče uzeo ranac, ja sam ga pitao 'šta radiš', on je rekao 'igram se hodočašća'", rekao je Dušanov otac Slavko.

