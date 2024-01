PUPOVAC O PREBIJANJU SRPSKIH DEČAKA: Želimo im brz oporavak, neki bi da Vukovar ne bude grad mira! Ovo je poručio državi Hrvatskoj

Desetak huligana je na Badnje veče u Vukovaru, kako je Kurir pisao, mučki pretuklo nekoliko maloletnih dečaka dok su mirno hodali gradom, samo zato što su čuli da neko od njih govori ekavicom. Ovaj strašni incident danas su osudili i Milorad Pupovac, predsednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) i lider Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), i član SDSS Boris Milošević, obojica poslanici u hrvatskom Saboru.

- Vukovar je grad razlika i različitih ljudi, po izgovoru jezika, etničkoj i verskoj pripadnosti, po političkim opredjeljenjima i navijačkim strastima. I to je bogatstvo, kao i u svakom drugom gradu. To se, nažalost, pretvara u povode za nasilje već godinama i to nasilje ima svoje političke pokrovitelje, političke podstrekače i ima toleranciju prema nasilju umesto tolerancije prema razlikama. Vreme je da se u Vukovaru gradi tolerancija prema razlikama, a da se tolerancija prema nasilju pojedinih grupa koje uživaju neku vrstu zaštite od institucija države, da se s tim prestane - poručio je Pupovac na konferenciji na novinere SDSS organizovanoj povodom ovog napada.

On je istakao da želi da ljudi iz sfere politike ne podstiču ekstremizam i ne koriste ekstremiste za obračune s drugim političkim grupacijama kao što je bio slučaj sa sprečavanjem njihovog dolaska u Vukovar.

- Moguće je da je deo tih navijača bio među onima koji su nas čekali. Neka se danas ne prave kao da ne znaju ništa, itekako dobro znaju. Država, vlada i njene institucije ne mogu imati toleranciju prema ljudima koji narušavaju ono što je u sportu najbolje - takmičenje u miru, veštini, a ne u mržnji i nasilju .Želimo da ova deca što pre ozdrave i da što pre prežive strašan šok i želimo da država počne konačno delovati u skladu sa svojim pravilima i da ne bude blaga prema onima koji nisu prema deci blagi i da svaki oblik netolerancije, bilo kroz pjevanje, ili slavljenje vatrenim oružjem, da jasno da do znanja da je to nedopušteno - naveo je.

Pupovac je dodao i da smo se odavno izborili za mir u Vukovaru, ali da sad godinama drugi rade na tome da Vukovar ne bude grad mira, nego grad nasilja:

- I to ne od većine nego manjine onih koji dobivaju podršku niskom formom interesa da bi održali atmosferu koja njima treba, ali gradu ne treba. Srbima ne treba, Hrvatima ne treba, nikome ne treba. Nadamo se da će država, Vlada, vlast, kao što očekuju i roditelji, učiniti ono što treba - znati ko su naša deca, a ko nasilnici - rekao je predsednik SNV i dodao da veruje da će na protestu, zakazanom u subotu, mnogi sugrađani sprske nacionalnosti biti zajedno sa svojim sugrađanima Hrvatske, "kao što su deca bila zajedno to veče".

Boris Milošević, član SDSS istakao je da je vidljivo je da su napadači huligani smatrali da mogu napasti fizički slabijeg, pretući decu, te da se mogu osećati sigurno da im se ništa neće dogoditi.

- Podsetio bih na incident uoči Kolone sećanja u Vukovaru prošle godine kad su napadnuti studenti iz Srbije u autu srpskih registracija, napadači su zaustavili auto nasred ceste i to pred policijom, napali ih smatrajući da im se ništa neće dogoditi. Očekujemo jasnu reakciju, prvenstveno policije, potpunu istragu, pronalazak svih napadača, pravilnu kvalifikaciju dela (nije tučnjava), primereno kažnjavanje jer ovom nasilju treba stati na kraj - rekao je Milošević i dodao da podržava protest koji su roditelji najavili "jer tome treba stati na kraj".

