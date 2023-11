ANTISRPSKA HISTERIJA! U Hrvatskoj opet udarili na Srbe: Razbijaju vozila sa srpskim tablicama, psuju srpsku majku i kliču ustašama

Hrvatska se na još jednoj zvaničnoj ceremoniji pokazala nesposobnom da prihvati hrvatske zločine i oda poštu srpskim žrtvama. "Ponosna" članica EU ponovo se pokazala i te kako sposobnom da raspali najjezivije ustaške sentimente i da na Dan sećanja na žrtvu u Vukovaru pokrene novi talas antisrpske histerije. Ustaški povici "Za dom spremni", razbijanje vozila sa srpskim tablicama, psovanje srpske majke, uvrede i pretnje političkim predstavnicima Srba u Hrvatskoj... stvari su koje su obeležili događaj u Vukovaru zbog čega je Dan sećanja prošao bez predstavnika Samostalne demokratske srpske stranke i Milorada Pupovca.

Izliv ustaštva

Pupovac za Kurir objašnjava da se, za razliku od ovogodišnje ceremonije u Kninu kada su ekstremni desničari stavljeni pod kontrolu, u Vukovaru desio izliv ustaštva.

foto: Beta/Damir Senčar

- Stvar je preuzeo gradonačelnik Vukovara koji vodi stranku sa elementima desnog ekstremizma. On je očigledno odlučio da ekstremistima otvori prostor, a vlada i vlasti nisu našle način da to stave pod kontrolu. Sva je sreća da to nije preraslo u još gore stanje. Politička upotreba stradanja u Vukovaru 1991. godine u stranačko-političke svrhe i podsticanje na mržnju i nasilje prema predstavnicima Srba u Hrvatskoj i samim Srbima, bilo političkim govorima, bilo znakovima, pesmama i pozdravima iz repertoara ustaške desnice je nešto što ne bi smelo da se toleriše ni na koji način ni na taj dan, ali i na bilo koje druge dane u Hrvatskoj. To se ne sme uvoditi u sportske, političke ili bilo koje druge javne događaje. Ono što je posebno važno, ne bi se smelo pokrivati komemorativnim događajem ili praksom, nego bi unapred moralo biti rečeno gde je tome mesto i unapred bi trebalo razlučiti šta je navijanje, šta je sećanje, a šta podsticanje na mržnju i nasilje - naglašava Pupovac.

Poruka Srbima

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenjuje za Kurir da su novi etnički motivisani incidenti jedan od brojnih primera da se Hrvatska nije suočila s ustaškom prošlošću.

- Opet smo imali veličanje ustaštva, veliki broj ljudi koji su dizali ruke u nacistički pozdrav, uzvikivali "Za dom spremni", mnogo zastava sa ustaškim grbom, čuli su se čak i uzvici "Ubij Srbina". Nažalost, Hrvatska nije moderna demokratska država, EU dugi niz godina ćuti na ove manifestacije ustaštva, fašizma i nacizma u Hrvatskoj. Očigledno da to ohrabruje na nesmetanu rehabilitaciju i veličanje zločinačke ideologije i genocidne NDH. Ovim se Srbima u Hrvatskoj šalje jasna poruka mržnje, netrpeljivosti i poruka da nisu dobrodošli i da je bolje da se što pre isele. Građanima Srbije se šalje poruka da ne dolaze u Hrvatsku i da će biti dočekani kao što su dočekani ovi građani Srbije koje su napali sledbenici Ante Pavelića - kaže Linta.

foto: Kurir televizija

Linta upozorava da ova netrpeljivost i ektremizam žive u Hrvatskoj tokom cele godine, ali da se posebno raspiruju na ovako značajnim datumima, kakav je Dan sećanja.

- U pitanju je vukovarski mit Hrvatske, a on se bazira na bezočnoj laži da su Srbi izvršili agresiju na čitavu Hrvatsku. Naravno da su datumi, poput 18. novembra ili početak avgusta, dani povećanih tenzija kada proustaške snage ispoljavaju mržnju prema Srbima i svemu što je srpsko. Tokm čitave godine se događaju etnički motivisani incidenti i napadi na Srbe. Dakle, hrvatsko društvo živi u svojoj tamnoj prošlosti - smatra Linta.

Napad

foto: Printscreen Youtube/Portal Novosti

Putnicima u vozilu sa registracijom Sombora psovali srpsku majku Na dan kada se u Vukovaru održala komemoracija napadnuti su i srpski studenti koji su pored Nuštra kod Vukovara bili u automobilu sa srpskim registracijama. Na društvenim mrežama pojavio se snimak u kojem se vidi kako četvorica napadača izlaze iz automobila vukovarskih registarskih oznaka, viču, nasrću rukama i nogama na automobil somborske registracije i putnicima u vozilu psuju srpsku majku... I ono što je najgore, sve se dogodilo u prisustvu policije koja je bez reakcije posmatrala divljaštvo! Tek naknadno, druga patrola policije je zaustavila napadače i kasnije je iz policije saopšteno da je utvrđen njihov identitet i da je, kako pišu Novosti, u toku istraga u vezi sa oštećenjem vozila stranih registarskih oznaka. Pupovac napominje da očekuje da delovanje policije ubuduće bude preventivno, a ne naknadno.

Serija incidenata Srbe kažnjavaju i zbog pesama na Fejsbuku - razbijanje automobila sa srpskim tablicama kod Vukovara - uništavanje ćiriličnih tabli u Vukovaru i okolini - zabrana srpskim pevačima da nastupaju u Hrvatskoj - ispisivanje pretećih grafita koji pozivaju na progon pa čak i na ubijanje Srba - kažnjavanje zbog srpskih pesama objavljenih na društvenim mrežama

Kurir.rs

foto: Kurir

