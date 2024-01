AVION ER SRBIJE ZA KAZANJ OKRENUO SE USRED RUSIJE I VRATIO ZA BEOGRAD: Let trajao više od šest sati, šta se zapravo dogodilo!

Let koji standardno traje oko tri i po sata, produžen na čak šest časova i 20 minuta

Avion "Er Srbije", koji je juče (nedelja 21. januar) u ranim jutarnjim časovima po redu letenja trebao da sleti u ruski grad Kazanj stigao je nadomak svoje planirane destinacije ali se iz nekog razloga - okrenuo i vratio u Beograd.

Air Serbia redovno ima dva nedeljna leta između glavnih gradova Srbije i Tatarstana, označena JU668 : četvrtkom uveče i subotom uveče, u 20:05, odnosno 20:30 časova. Povratni letovi JU 669 su petkom i nedeljom rano ujutro, sa planiranim sletanjem u Beograd u 5:15 i 5:30.

Avion Airbus A319 (registarske oznake YU-APB) poleteo je iz Beograda za Kazanj u subotu uveče u 20:43, skoro na vreme. Prema javno dostupnim podacima servisa za praćenje letova Flightradar24, let oznake JU668 odvijao se rutinski, preko Mađarske, Slovačke, Poljske, Litvanije, Latvije (zaobilazeci beloruski i ukrajinski vazdušni prostor što je praksa od početka rata u Ukrajini) na FL350, odnosno visini od oko 10.700 metara.

Posle ulaska u vazdušni prostor Ruske Federacije, JU668 zaputio se na istok preko Moskve ka svom odredištu, Kazanju.

Uprkos činjenici da se avion približio svojoj destinaciji na oko 300 kilometara, avion na letu JU668 "pravi polukružno", odnosno menja pravac za 180 stepeni u blizini Nižnjeg Novgoroda i istim putem se vraća u Beograd, gde je sleteo u nedelju ujutro u 2:40.

Dan kasnije, u nedelju 21. januara, Air Serbia je organizovala očigledno zamenski let, sa oznakom JU4668 ka Kazanju i povratni JU4669. U nomenklaturi letova srpske kompanije, četvorocifrenim brojevima označavaju se najčešće vanredni (čarter) i posebni letovi.

Let je bio planiran za 08:00 a poleteo je u 08:44. Oko dva sata kasnije, kada se Airbus A319 (YU-APD) nalazio iznad Letonije, avion je ušao u takozvani holding pattern, odnosno privremeno je prekinuo let ka Kazanju i počeo da kruži u vazduhu.

Ovakva procedura uobičajena je za avione koji sleću na veoma prometne aerodrome na koje se u datom trenutku nije moguće prizemljiti. Zadržavanje u vazduhu događa se i pre ulaska u vazdušni prostor sa veoma opterećenim saobraćajem ali je malo verovatno da je avion Air Serbie iz tog razloga čekao na ulazak u Rusiju.

Nakon kruženja iznad vazdušnog prostora Letonije, Airbus A319 se okreće ka Kazanju i nastavlja svoj put. Ovoga puta, JU4668 (koji je na displejima Kazanjskog aerodroma bio oznalen kao redovan JU668) je sleteo u Kazanj i to nešto manje od četiri sata nakon poletanja iz Beograda, pokazuju podaci sajta AirNav RadarBox.

Air Serbia se nije oglasila povodom vraćaja subotnjeg leta za Beograd.

Koji god da je bio razlog i ma koliko nelogično izgledalo da se avion vratio čak do Beograda treba imati na umu, kako je Aero.rs više puta do sada pisao, da se posade avio-kompanija kontinuirano obučavaju i tokom školovanja i kasnije tokom letenja da postupaju po strogo definisanim pravilima koja u prvi plan stavljaju sigurnost putnika posade i letilice, a ne komfor ili komodited.

Gledano kroz tu tu prizmu, možemo predpostaviti se odluka o povratku letelice u Beograd u datom trenutku i pod datim okolnostima činila kao najbezbednija opcija.

Pilot sa dugogodišnjim stažom na više tipova putničkih aviona u neformalnom razgovoru izneo je veoma validno razmišljanje: "u Rusiji više nema licenciranih servisa za zapadne avione, nema rezervinih delova, čak i da je imao najmanju indikaciju neke neispravnosti... da se zatekne u Rusiji bez mogućnosti da je otkloni, to bi izazvalo ogroman problem"

Dok se to ne desi, utisak je da je Air Serbia je već stavila jednu uskotrupnu Airbus letelicu na "dugolinijski test"

Koji god da je bio razlog odustajanja od sletanja u Kazanj (korisnici društvene mreže X naveli navodno su loše vremenske uslove) odluka da se vrati čak do Beograda produžila je let koji standardno traje oko tri i po sata na čak šest časova i 20 minuta što je na samoj granici da može da se računa kao dugolinijski let.

Inače, najduže linije koje se redovno obavljaju sa Airbus A319 su Bogota-Montevideo (4770 km) sa prosečnim trajanjem 6 sati i 45 minuta, Bogota-Rio de Žaneiro (4500 km, 6 sati i 25 minuta), Bogota-Toronto (2700 km, 6 časova 35 minuta) i sve ih leti kolumbijska nacionalna kompanija Avianca

Airbus A319 čini okosnicu uskotrupne flote Air Serbia. Avio-kompanija trenutno koristi deset aviona ovog tipa koji lete na kratkim i srednje dugačkim linijama u njenoj mreži.

Menadžemnt Air Serbie je najavljivao da će ovi avioni u bliskoj budućnosti biti postepeno zamenjeni većim A320 što će predstavljati priličan izazov imajući u vidu stanje na tržištu korišćenih aviona

(Aero.rs)