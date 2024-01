GRAĐANI TRAŽE DA SE GINEKOLOGU M. M. ODUZME LICENCA: Nijedna žena ne sme da trpi NASILJE! I njegova majka je bila PORODILJA!

Tragična sudbina Marice Mihalović iz Šida, koja je ginekologa M. M. iz bolnice u Sremskoj Mitrovici optužila za akušersko nasilje tvrdeći da je odbijao da joj uradi carski rez, zbog čega je beba ubrzo po porađaju i preminula, rastužila je celu Srbiju. Istovremeno dr M.M. našao se na meti osuda i napada, posebno što se nakon Marice javilo još nekoliko žena koje tvrde da su zbog ovog doktora ostale bez beba.

Ispred Skupštine grada u Sremskoj Mitrovici prošle subote organizovan je i protest protiv akušerskog nasilja, a svoje nezadovoljstvo građani masovno izražavaju i na sajtu peticija.onlajn gde je pokrenuta inicijativa da se dr M.M. oduzme licenca i bude maksimalno kažnjen.

foto: Privatna arhiva

- Potpišite svi da se čoveku koji je sebi dozvolio da primeni fizičko nasilje i ugrozi život majke i koji je glavni krivac za smrt bebe te iste majke, oduzme licenca i izrekne momentalno maksimalna zatvorska kazna - navodi se u peticiji koju je do sada potpisalo preko 1.000 ljudi.

- Potpisujem zato što nijedna žena ne sme da trpi ovakav vid nasilja! Ko je tog doktora doveo na svet nego žena, majka, tadašnja porodilja! - jedan je od komentara potpisnika peticije.

- Više puta sam u toj bolnici videla svašta! Tome treba stati na put! - komentar je jedne od pacijentkinje iz Sremske Mitrovice.

Bilo je i onih koji su poverili da su i sami imali problema prilikom porođaja u toj klinici.

- Sama sam prošla pakao na drugom i trećem porođaju. Dosta je bilo iživljavanja!

Podsetimo, Marica Mihajlović se porodila 12. januara, a o svom mučnom porođaju je pričala za Kurir.

- Preklinjem ga da me porodi na carski, da mi spase dete, a on me udara i stiska za vilicu, preti da ce me udariti, imaću "dve lobanje", da će da mi smrska glavu, vređa na nacionalnoj osnovi. I dalje molim za pomoć. Kad je video da beba ne može da se rodi nikako, zaustavlja mi porođaj, kreće da mi daje anesteziju i da me cepa vaginalno da bi beba mogla da izade. Skače po stomaku, stiska rebro, lomi mi rebro, gubim svest, beba se zaglavila u karlici i tu se ukakila od pritiska i progutala sav sadržaj. Uzme vazduh, ali ne može da izdahne jer su joj pluća začepljena. Dolazi do stvaranja mehurića na plućima. Uspevaju u 23.05 da izvade bebu, nije disala, srce joj je stalo. Uspeli su da je reanimiraju, stave na aparate i transportuju za Novi Sad. Ali ujutru su javili u šest da je beba preminula, ali i da bi, da je ostala živa, bila biljka, imala bi oštećenja na mozgu - ispričala je ona.

foto: Privatna Arhiva

Nakon Marice, oglasila se i Jelena Ivković iz Rume, koja je za Kurir ispričala da je pre 15 meseci proživela sve što sada proživljava Marica. Prvenca, koga je jedva čekala sa suprugom, tada dvadesetpetogodišnja Jelena, zdrava i prava, kao i beba što joj je bila pre rođenja, izgubila je jer ju je, kao navodi, isti doktor ostavio satima da se porađa, a za to vreme je "skoknuo" i do Novog Sada. Kada se vratio, porođaj je bio užas tokom koga je, kako tvrdi, beba ostala bez kiseonika i teško joj je oštećen mozak.