"DOKTORU IZ SREMSKE MITROVICE PRETI VEĆA KAZNA ZATVORA NEGO ZA UBISTVO!" Advokat: Ako sud kaže da je kriv, ROBIJA ĆE BITI STROŽIJA

U senci potresne objave Marice Mihajlović na društvenoj mreži Fejsbuk, koja je optužila ginekologa akušera iz bolnice u Sremskoj Mitrovici za smrt njene bebe, sve češće se čuju svedočenja žena koje su doživele nasilje tokom porođaja u Srbiji.

Ove potresne priče bacaju svetlo na ozbiljne izazove sa kojima se suočavaju trudnice i porodilje u zdravstvenim ustanovama, podstičući pitanja o kvalitetu zdravstvene nege tokom najvažnijeg životnog trenutka.

Podsetićemo i da je ginekolog akušer iz Sremske Mitrovice uhapšen zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo-teško delo protiv zdravlja ljudi, kao i da mu je određen pritvor.

Advokat Nebojša Perović gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrio kolika kazna zatvora preti ginekologu akušeru ukoliko se dokaže da je izbršio krivično delo nesavesno pružanje lekarske pomoći.

- Za ovo krivično delo, a to je nesavesno pružanje lekarske pomoći, ovde je takođe i smrtni ishod. Propisana je kazna zatvora od 2 do 12 godina, ali ako je iz nehata učinio to krivično delo pa je nastupila smrt nekog lica onda je od 1 do 8 godina. Za ubistvo iz nehata je predviđena kazna od 6 meseci do 5 godina. A ovde je još strožije - rekao je Perović i dodao:

- Kao da je to postalo nešto uobičajeno u Srbiji. Kao da sudovi više nisu bitni i tužilaštvo. Nego se unapred donosi odluka i neko se oglašava krivim. Znači, mi čujemo da je beba preminula usled akušerskog nasilja. A kako to znamo? Znači, to tek treba da se razjasni, da li je to zaista tako bilo. Znači, doktoru je određen pritvor. Ne znam da li je to prestroga mera u ovom trenutku. Znači, događaj se desio, možda bude i neka blaža mera da bi se nesmetano odvijao krivični postupak. Pazite, Zakon o krivičnom postupku kaže: pritvor se određuje da bi se nesmetano vodio krivični postupak. Ali ako mi imamo toliki pritisak na tužilaštvo, pa sutra na sud, da unapred oglašavamo neko lice krivim, znači mi urušavamo civilizacijsku tekovinu koja se zove sud. Sud je iznad svih.

