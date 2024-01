"OPREMANJE VOJSKE SRBIJE UŠLO U DRUGU FAZU" Stručnjaci odgonetnuli ko nam je neprijatelj: U Nišu sledi centralni događaj!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je juče u kasarni Topčider statičkom prikazu sredstava naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije.

Vučić je tom prilikom istakao da postoji veliko interesovanje u inostranstvu za najmoderniju verziju srpskog oklopnog transportera "Lazar 3", najavivši da do kraja godine Vojska dobija veliku količinu dronova-samoubica.

Naglasio je i da su Generalštab i ministar odbrane izneli ubedljivu argumentaciju za vraćanje obaveznog vojnog roka.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su analizirali ovu temu jesu Boško Zorić, pukovnik u penziji, Vlade Radulović, vojni analitičar i Aleksandar Lijaković, pomoćnik direktora "Jugoimport SDPR".

S obzirom na to da je predsednik juče rekao da je potražnja za municijom ogromna, Lijaković je odgonentnuo šta se najviše traži u ovom trenutku.

- Potražnja za municijom je ovih godina jedna od najjačih grupa proizvoda u našoj odbrambenoj industriji. Posebno zbog eskalacije sukoba širom sveta, sve su zemlje došle u situaciju da žele da se naoružavaju, da pojačaju svoje borbeno sposobnosti i municija se izuzetno, izuzetno traži na tržištu. Sve zapadne zemlje praktično su u svojim globalnim strategijama razvoja vojne proizvodnje municije prevazišle svoje vojne kapacitete za proizvodnju, tako da je proizvodnja municije danas u globalnom smislu interesantna. Pre od svega, to je municija artiljerijska, kalibra 155 mm, i to je standardna municija, ne toliko povećana u dometu. Zatim rakete 122 mm, Grad najčešće, municija minobacačka svih kalibra koje proizvode, znači naše fabrike Krušik, Sloboda, Goran, Prva Iskra i tako dalje - započeo je, pa nastavio:

- U svakom slučaju, radi se i o manjoj municiji, naravno, manjoj municiji koja se radi u Partizanu i našem Belom Oružju, takođe je vrlo, vrlo tražena. Tu je naravno i municija srednjih kalibara koju uglavnom proizvodi Sloboda Čačak, to je municija od 20 do 50 mm, pre svega 30 mm za ruske topove, zapadne topove i slično, municija je tražena. Znači, sve je to jedan da kažem veliki dijapazon proizvoda koji zapošljava u našoj zemlji relativno veliki broj ljudi u tom da kažem domenu i koji praktično predstavlja vrlo značajan deo ukupnog izvoza naše industrije svih ovih godina, a posebno poslednjih godina.

Zorić je komentarisao modernizovani Oganj, višecevni bacač raketa koji je Vučić opisao kao oružje koje na ukrajinskom ratištu donosi prednost:

- Pazite, predsednik je spomenuo konkretno samo taj VBR, ali generalno gledajući opremanje naše vojske, je sada ušlo u neku, ja bih to nazvao drugu fazu. U prvoj fazi je bio prioritet na ratnom vazduhoplostvu i protivvazdušnoj odbrani, sada se prelazi na kopnenu vojsku i izgrađuju se sposobnosti kopnene vojske u kojima je ona zaostajala. Ne možemo reći da nismo imali te sposobnosti, ali kad kažem sposobnosti mislim i po dometu i po brzini reagovanja artiljerijskih posada jer vidimo da je rat u Ukrajini pokazao da se artiljerija vratila u punom sjaju i onaj njen naziv kraljica rata da je ponovo stekla taj epitet.

Potom je Zorić rekao da je vojska osuđena na poraz ukoliko nije u generaciji oružja sa svojim neprijateljem:

- Vi ste osuđeni na poraz i na velike ljudske i materijalne gubitke ako niste tu negde generacijski sa oružijem u skladu sa svojim neprijateljima. I ono što su velika pitanja po medijima što meni recimo smeta ko je nama neprijatelj. Pa Vojska Srbije već zadnjih 10-15 godina svoj razvoj ne planira u odnosu na konkretnog neprijatelja kao što je bilo JNA. Već razvijaju se sposobnosti koje pratimo u svetu i koje će u budućnosti igrati opredeljujuću ulogu na ratištu. I takve sposobnosti zgrađujemo zbog toga su krenulo se znači sa ratnom vazduhoplovstvom prvo pa onda dronovi.

Potom je Radulović nagovestio šta će biti predstavljeno u Nišu i drugim mestima:

- Koliko sam upućen, u Nišu će biti centralno, da to nazovemo kao centralno događanje, TTC pretpostavljam, ali videćemo kakva će odluka biti. Biće predstavljeno i nešto što nismo imali prilike da vidimo juče, ali će u suštini biti predstavljeno najveći deo projekata i proizvoda iz domaće odbrambene industrije ili onoga što smo kupovali u proteklom periodu u inostranstvu. Jesu napravljeni veliki iskoraci, ono što je jako bitno, uspeli smo da, ne znam kako, da delimično zatvorimo to jako bitno pitanje kada govorimo o elektronskoj borbi ili tom segmentu, ako hoćete, ometanja, izviđanja, ometanja ili EIPID-a.

