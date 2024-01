MINISTAR GAŠIĆ POMAŽE PORODICU DIMITRIJEVIĆ Samohranoj majci troje dece i humanitarki izgoreo iznajmljeni stan u Kruševcu

- Mi smo sada na ispitu humanosti. Danica Dimitrijević, iako je živela kao samohrana majka troje maloletne dece, uvek je nesebično pomagala, a sada kada je izgoreo stan u kom je kao podstanar živela, treba joj izaći u susret - rekla je Snežana Milićević, odbornica Srpske napredne stranke u Skupštini grada.

- Sastanak je inicirao ministar Bratislav Gašić i obećao da će se uključiti u rešavanje problema sugrađanke Dimitrijević - navodi odbornica Milićević.

Mninistar Bratislav Gašić pokrenuo je inicijativu da se pomogne sugrađanki da trajno reši stambeno pitanje, ali i da nađe posao, a Danica Dimitrijević, vidno uzbuđena, kaže da se nije nadala i da joj je sada lakše kada zna da će joj Gašić pomoći.

foto: Privatna Arhiva

- On je čovek od reči i znam da šta obeća on to i ispuni. Živim sa troje dece i kao prvu pomoć obezbedio mi je novi stan na godinu dana plativši stanarinu. To je velika pomoć, a obećao je da će mi pomoći oko zaposlenja i trajnog rešenja stambenog pitanja. To je velika stvar za moju decu - navodi Danica, koja se pred novinarima zavetovala da će još aktivnija biti u pomaganju svima kome je pomoć potrebna preko Udruženja “Mi pomažemo, priključi se I ti”.

- Moram da kažem da je samo Bog spasao sina koji je u trenutku bio u stanu dok smo svi mi bili na školskoj predstavi moje ćerke. Najmlađi sin je bolestan, ima tumor, sada još i ovo. Kao da me neće - potresena je navela Danica Dimitrijević.

U trenutku požara u stanu je bio njen najstariji sin Andrija koji je samo pukim slučajem preživeo.

- Prilegao sam, jer me boleo stomak. Prenuo me je miris paljevine i kada sam ustao video sam plamen u kuhinji, istrčao sam napolje i potražio pomoć - kao da preživljava ponovo požar govorio je novinarima Andrija Dimitrijevć učenik 6. razreda OŠ „Javan Popović“ - tek kada mi je jedna žena dala jaknu i papuče video sam da sm u majci i čarapama i da mi se tresu noge - kazao je Andrija šta se desilo tada.

Porodica Dimirijević, trentno živi u iznajmljenom stanu dok se ne reši njen slučaj, a stanarinu je izmirio ministar Gašić. Danica Dimitrijević, nakon sastanka sa ministrom Bratislavom Gašićem, koji je obećao pomoć pri obnavljanju stana i zaposlenja, obećava da će se još više angažovati na pomoći onima kojima je pomoć potrebna.

Danica je majka troje dece, najmlađi sin je učenik 2. razreda OŠ Nada Popović, ćerka učenica 5. razreda i najstariji 6. razreda OŠ Jaovan Popović.

Kurir.rs/Pobeda