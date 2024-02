ANA TVRDI: KOMŠIJA MI OTROVAO PSA! Moj ljubimac je uginuo, strahujem sada za bezbednost svoje dece! Otrov je bačen u dvorište!

Ana Vukosavljev iz Pančeva, samohrana majka, tvrdi da joj je čovek koji u blizini ima baštu otrovao psa! Iako, prema njenim rečima, postoje svi dokazi koji ukazuju na to da je samo taj čovek tog dana prošao tuda, tužilaštvo je njene optužbe ocenilo kao neosnovane, jer se na video-snimcima ne vidi njegovo lice, kao i sam čin bacanja otrova!

Anin pas je otrovan u septembru 2022. godine kada se ona nalazila u bolnici sa bebama blizancima.

- Taj otrov je smrtonosan za sva toplokrvna bića, koji je neke tirkizne boje, a taj otrov je usmrtio našeg ljubimca. Moji roditelji su tada obavestili policiju, koja je pokrenula postupak. Kamere jednog komšije su zabeležile da je auto tog čoveka tuda prošao - priča Ana za Kurir.

Ona tvrdi da je tužilaštvo u Pančevu dalo odgovor da se na snimku ne vidi njegovo lice, kao i sam akt.

- Ja imam bebe od 17 meseci, on tu prolazi ima baštu, ja strahujem. U ovom slučaju je stradao moj ljubimac, ali ja ne smem da pustim decu u dvorište jer ne znam da li će opet da baci otrov. Ne vidim razlog da on to uradi - ispričala je ona.

Njena advokatica Aleksandra Ilić razočarana je zbog odluke tužilaštva.

- Suština priče je da je bačen otrov prve kategorije i za to postoji nalaz Veterinarskog fakulteta u Beogradu. Policija je podnela krivičnu prijavu protiv konkretnog izvršioca. Međutim, tužilaštvo u Pančevu je u svojoj odluci reklo da se na samom snimku ne vidi da je on izbacio otrov i da se ne vidi njegovo lice. Zamislite da se otrovalo dete, da li bi takva ista odluka bila - napominje Ilićeva.

Navodi i da su se žalili, ali da je nakon žalbe u drugom stepenu tužilaštvo opet obrazložilo tu odluku da nije zabeležen čin bacanja otrova.

Pitanja smo poslali i tužilaštvu u Pančevu, ali do objavljivanja teksta nismo dobili odgovor.

