KUĆNI LJUBIMAC VAM JE BOLESTAN? EVO DA LI MOŽETE DA UZMETE BOLOVANJE! Advokatica otkrila jedini način koji zakon propisuje

Zahtev stranke "Istina" da se uvede pravo na bolovanje i negu kućnih ljubimaca, prvenstveno za pse i mačke, izazvao je oprečne reakcije u javnosti.

S jedne strane, vlasnici životinja smatraju da je kućni ljubimac ravnopravni član porodice i da bi trebalo da imaju mogućnost bolovanja na osnovu toga da li je životinja zdravstveno ugrožena ili ne, a s druge strane javljaju se i komentari da ne možemo da dobijemo bolovanje na osnovu toga da li nam je roditelj, ili neki drugi član porodice sa kojim živimo - bolestan, pa kako onda da dobijemo mogućnost opravdanih slobodnih dana zbog ljubimaca.

Neke zemlje EU uspele su u svoj zakonodavni sistem da uvedu regulative koje im omogućavaju da odsustvuju sa posla zbog bolesnog kućnog ljubimca.

Advokatica Amina Rovčanin i veterinar Dragan Vesić gostovali su u emisiji Puls Srbije gde su prokomentarisali ovaj predlog uvođenja bolovanja za negu kućnih ljubimaca.

- U pogledu ove teme značajan je Zakon o radu i Zakon o dobrobiti životinja, jer regulišu obaveze i prava samih zaposlenih i poslodavaca sa jedne strane. A sa druge, Zakon o dobrobiti životinja reguliše postupanje fizičkih i pravnih lica prema samim životinjama. Onda se postavlja pitanje šta u slučaju kad je potrebna briga o životinjama, zaposlena lica koja moraju da se pojave na svom radnom mestu. Zakon o radu kao takav ne predviđa, niti smatra da je to opravdan izostanak sa rada, niti kao takav postoji kao razlog regulisan zakonom. Ali po mom mišljenju prilikom regulisanja plaćenog odsustva kaže da poslodavac sa zaposlenim može ugovoriti opštim aktom ili ugovorom o radu i druge slučajeve kada on opravdano može da izostane sa rada. Tako da smatram da samo recimo bolovanje odnosno izostanak sa rada bi bio opravdan kada to ugovore poslodavac i zaposleni opštim aktom ili ugovorom o radu. Iako zakon to ne reguliše o radu, smatram da ne postoji bilo kakva zabrana da se to prema sadašnjim propisima i ugovori smeđu poslodavca i zaposlenima - rekla je Rovčanin i dodala:

- Specifičnost radnog prava je u tome što poslodavac može sa zaposlenim da ugovori bolje uslove od onih koji su predviđeni zakonom. Tako da, ukoliko se to ugovori opštim aktom ili ugovorom o radu, da to bude opravdano odsustvo sa rada, to apsolutno neće biti bilo kakva smetnja jer je zakon ne zabranjuje.

Veterinar se nadovezao na izjavu advokatice i naveo da bi to trebalo zakonski regulisati.

- Ne verujem da su svi poslodavci oni koji ne vole životinje. Pretpostavljam da imam razumevanje za to. Ali svakako praksa pokazuje da treba to zakonski regulisati. S obzirom da u našoj veterinarskoj praksi je dosta čest slučaj da vlasnici, odnosno držaoci životinja, imaju problema ili kasne na posao ili moraju da odlože svoje radne obaveze i da se jave šefu i ostalo. To su neki problemi koji se javljaju unutar tih radnih odnosa. Mislim da to nije problem koji ne može da se prevaziđe. Mislim da je to samo stvar nezakonske regulative koja vrlo lako može da se prevaziđe. U inostranstvu je to rešeno, uglavnom u manjem broju zemalja dominantno je to da ljudi koriste svoj godišnji odmor da bi vodili životinju kod veterinara. Statistika pokazuje da u 25% godišnjeg odmora raspoloživog vlasnicima životinja, oni utroše na odvođenje životinja kod veterinara. Dakle otprilike 7 dana otprilike utroše u kalendarskoj godini i to treba zakonski regulisati i dati vlasnicima životinja da mogu da to vreme iskoriste za probleme u vezi zdravlja.

