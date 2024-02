SVE INFORMACIJE O VANTELESNOJ OPLODNJI O TROŠKU RFZO! Sagovornici Kurira odgonetnuli "gde da radim vantelesnu oplodnju?" (VIDEO)

Ove godine vantelesna oplodnja o trošku RFZO može se obaviti u 16 privatnih klinika, što je jedna više nego prethodne godine, dok operaciju senilne i presenilne katarakte osiguranici mogu da obave u 28 privatnih bolnica, među kojima su i dve nove.

U slučaju operacije katarakte, proces počinje kod izabranog lekara, dok je za vantelesnu oplodnju potrebno odobrenje komisije nakon kog potvrda za otvaranje procedure važi godinu dana.

Jedini uslov za preusmeravanje pacijenata u privatnu kliniku je da imaju overenu zdravstvenu knjižicu i uput, kao i da budu upisani na listu čekanja državne zdravstvene ustanove, ukoliko ona postoji.

- Za VTO uopšte ne postoje liste čekanja, a što se tiče operacije katarakte, ako se pacijent odluči za privatnu kliniku, on bude operisan odmah u roku od nekih mesec dana, prosto dok pribavi sve rezultate, dok se zdravstvena ustanova izjasni o terminu, a prošle godine je 18.000 ljudi operisano u privatnim - rekla je Nataša Filipović iz RFZO.

Svako proširenje i poboljšanje uslova može da bude odlučujući faktor kada je reč o ishodu u često neizvesnoj i emotivno iscrpljujućoj borbi kao što je borba za potomstvo.

To je vrlo značajno, jer ova borba sa sterilitetom može da potraje i iscrpi i finansijski i emotivno i zaista može da potraje i 5 do 10 godina, a sve to dodatno komplikuje i opterećuje priču - rekla je Dragana Krstić iz Udruženja "Šansa za roditeljstvo".

Reputacija lekara, statistika ili preporuka - na osnovu kojih kriterijuma se pacijentkinje koje ulaze u proveduru vantelesne oplodnje odlučuju kojoj klinici će pokloniti poverenje.

- To jeste pitanje svih pitanja – gde da radim vantelesnu oplodnju? Definitivno, mnogo ljudi se oslanja na iskustva drugih, kod nas dosta ljudi dolazi sa pitanjem koju kliniku da izaberu, zašto baš tu, često čitaju biografije lekara. Izbor lekara je jako teško napraviti, jer meni je možda uspelo na nekoj klinici, a vama možda neće i obrnuto - rekla je Krstić.

U klinici u Novom Sadu, koja već 15 godina realizuje procedure VTO o trošku države, rođene su prve četvorke koje su postale zaštitni znak Nacionalnog programa vantelesne oplodnje koji finansira RFZO. U 2024. godini stići će i novi podmladak, jer su samo u decembru u ovoj bolnici potvrđene 33 trudnoće o trošku države.

