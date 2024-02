ZOVU JE NIKA PO BOGINJI POBEDE Medicinski fenomen Natalija preživela 5 kliničkih smrti, nada postoji! NAŠA POMOĆ JOJ JE NEOPHODNA

Natalija Stevanović (19) je medicinsko čudo koje je preživelo više kliničkih smrti, ali nastavlja borbu za život. Ipak, njeno stanje se u julu znatno pogoršalo i od tada se nalazi u bolnici.

- Naca je od 1. jula u bolnici. Ima jaku aplastičnu anemiju koja brzo napreduje. Leukocite i jedva održavamo na dva, trombocite na 70, iako prima transfuzije svaki dan. Takođe ima jake epileptične napade, a EEG pokazuje disfunkciju obe hemisfere mozga, jako je loš. Uveden joj je još jedan antiepileptik, a pojavio se i recidiv, to jest nodus od osam milimetara na štitnoj žlezdi - kaže za Telegraf.rs Natalijina baka Mirjana.

Nodus koji Natalija ima je čvor na štitnoj žlezdi koji je sumnjiv na malignitet.

- Skupljemo sredstva za operacije mozga u Americi jer su rekli da mogu da joj pomognu što se tiče epilepsije tiče. Zbog anemije će verovatno ponovo raditi transplantaciju koštane srži. Takođe, skupljamo za matične ćelije i razne rehabilitacije, terapije, tretmane koji je čekaju. Skupljamo i za lekove, nutridrinkove kao i za nazogastrične sonde i propratni potrošni materijal. Natalija sada ima 34 kilograma i situacija je zaista zabrinjavajuća - dodaje Mirjana.

Zbog cistične fibroze Natalija ima česte respiratorne infekcije, a u bolnici je dobila upalu oba plućna krila i bila je na čak 15 litara kiseonika. Jedno vreme provela je i intubirana. Često odbija da jede, često se hrani preko sonde te se u pitanje dovodi i ugrađivanje PEG-a.

Nacina bakavako novo jutro gaji nadu da će se skupiti dovoljno novca kao bi njena unuka konačno živela život kakav zaslužuje i ostvarila najveću želju - da postane neurohirug. Ipak, najnoviji splet okolnosti uneo je nemir kako Nataliji, tako i porodici, a lekari strahuju da će joj sada i srce stradati.

- Došlo je do pogoršanja cistične fibroze i epilepsije, imala je i operaciju, zamenjena su oba šanta. Nešto se iskomplikovalo i ona je na intenzovnoj od 1. jula. Krvna slika je u padu i pada sve više svaki dan. Kalijum ne mogu nikako da podignu i plaše se da će da joj strada srce zbog toga. Plasiran je CVK ne znam kad izlazi, ne znam ništa - rekla je ranije nesrećna baka.

Kako tvrde lekari, aplastična anemija je pored kalijuma najviše ubija, a Natalija sa samo 19 godina ima celu listu teških dijagnoza.

- Njene osnovne dijagnoze su cistična fibroza, dijabetes, celijakija, hidrocefalus zbog kog ima dva šanta, farmakorezistentna epilepsija zbog koje pije 4 leka, ali ipak ima više od 30 napada dnevno i aplastična anemija - dodaje Mirjana za naš portal.

Nažalost, 1. jula je takođe došlo do težeg pogoršanja stanja ove tinejdžerke, te je čak i reanimirana, a na intenzivnoj nezi je bila duže od 10 dana.

"Cistična fibroza za napada samo obolelog, već i njegovu porodicu"

Jednom prilikom Natalija je pokušala da objasni šta je cistična fibroza, a njen odgovor rasplakao je sve prisutne.

- Cistična fibroza je, hajde da kažemo, bolest, ali ona ne napada samo obolelog, napada i njegovu porodicu. Kada me pitaju šta je cistična fibroza, ne znam da objasnim, nikad i nisam znala. Cistična fibroza je jako bolna i surova bolest. Odnosno, to nije bolest, to je kazna, kažnjena sam čim sam rođena. Samim mojim rođenjem nije data radost, nije dat život, data je kazna, dat je pakao. Svesna sam da se sa cističnom fibrozom polako, ali sigurno umire. Prosto, kada dođeš do nekih 18-19 godina, svaku noć ležeš sa mišlju da li ćeš sutra ustati, da li ćeš se probuditi. Ja sam osuđena onog dana kada sam došla na ovaj svet, a ni za šta nisam bila kriva. Ipak sam kažnjena, a ne znam zašto. Ja sam pozitivna i stalno se smejem, mentalno sam ispred pet cističnih fibroza, moj mozak može sve, ali pluća ne mogu i tu ja gubim bitku... - objasnila je Natalija.

Preživela pet kliničkih smrti

Prvu kliničku smrt Natalija je doživela kada je kao dete imala udes koji ju je umalo koštao života.

Tada je zadobila potres mozga, subarahnoidalno krvarenje, subarahnoidalni hematom, epileptični status, kliničku smrt, prelom butne i pubične kosti. Posledice nesreće su hemiplegia, hemipareza leve strane, tremor, ventrikulomegalija i mikrocista.

- Mamu i mene je 24. marta 2009. godine ispred vrtića udario pijani vozač. Tada sam doživela prvu kliničku smrt. Hitno su me prevezli u Urgentni centar. Imala sam tri reanimacije za manje od 24 sata, od kojih je prva trajala dva sata. U komi sam provela 31 dan. Mojoj mami su doktori tada rekli da mi je mozak mnogo oštećen, da imam cerebralnu paralizu. Rekli su da ću, ako se uopšte probudim, biti biljka i da ću život da provedem na aparatima. I eto, ja sam biljka, drago mi je - rekla je ranije Natalija za naš portal.

Kako je dodala, ne samo da hoda i govori, što niko posle udesa nije očekivao, već govori pet jezika - srpski, engleski, ruski, ukrajinski i španski. U srednjoj školi je pohađala tri smera i sada treba da upiše fakultet.

- Najveću zahvalnost za to što sam sad živa dugujem doktoru Milanu Mrdaku iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj, koji je danas moj dobar prijatelj i kog mnogo volim - istakla je.

Isti lekar koji je Nataliji spasao život na rođenju, ponovo je uradio isto nakon nesreće.

- Doktori nisu odustali od mene i reanimirali su me. Noć je bila kritična, umirala sam im više puta. Novi doktor, koji je tada naišao, nije želeo da me ostavi da umrem sama u plastičnoj kutiji. Celu noć me je držao na grudima kako bih preživela. Babica Olja me je krstila u bolnici - dodaje Natalija.

Kako je za naš portal ranije rekla Nacina baka Mirjana, ona je, kada se probudila nakon saobraćajne nesreće, dobila još jedno ime - Nika. Simbolično, po grčkoj boginji pobede.

- Nazvali smo je Nika jer je pobedila. Svi je zovu tako. Više je ljudi znaju kao Niku, nego kao Nataliju. Ime se ne vodi u matičnoj knjizi rođenih, ali smo joj ga mi tako dali i dobro je što smo to uradili nakon prve bitke jer je i sve ostale dobila. Odaziva se na Natalija, Nika i Gavrilo, jer je to ime trebalo da dobije da se rodila kao dečak - priča baka.

