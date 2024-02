DEVOJČICE U SRBIJI SU NEKADA PRVU MENSTRUACIJU DOBIJALE SA 13, A SAD SA 9 GODINA! Jedna stvar posebno zabrinjava roditelje

Pojedine devojčice u Srbiji prvu menstruaciju dobijaju već sa devet godina! Ranije je ciklus počinjao sa 13 godina, a danas je to zapravo gornja granica. Uzroci za to su loša ishrana, gojaznost i drugačiji način života, ističu lekari! Sve raniji ulazak u pubertet zabrinjava mnoge roditelje, koji, kada dođe to vreme bilo kod dečaka ili devojčica, prosto rečeno ne znaju da se snađu.

Pubertet označava početak sazrevanja tela i uma deteta. Tokom ovog perioda devojčice prolaze kroz brojne fizičke i emocionalne promene, koje mogu biti zbunjujuće i "zastrašujuće". Pubertet počinje obično između osme i 13. godine, kada se devojčice suočavaju s hormonalnim promenama koje utiču na rast i razvoj njihovih polnih karakteristika.

Pedijatar dr Jelena Mitrović, načelnica službe pedijatrije u domu zdravlja "Dr Simo Milošević" na Čukarici, za Kurir kaže da se mora praviti razlika između pravog prevremenog puberteta i toga što nam generacije ulaze u pubertet nešto ranije.

- Pravi prevremeni pubertet je pojava sekundarnih polnih karakteristika kod devojčica pre osme godine, a kod dečaka pre devete. Uzrok za to ne mora biti poznat, kod nekih devojčica bez ikakvog razloga ta hormonska sprega između mozga i polnih žlezda aktivira se i ranije. Češće kod dečaka, ali i kod nekih devojčica, može postojati i neki organski uzrok pa se prevremenom pubertetu mora pristupati sa oprezom - objašnjava dr Mitrović i dodaje:

- Roditelji treba da se obrate lekaru ako devojčicama počinju da rastu dojke, pojavi se pazušna ili pubična maljavost, nagli skok u rastu, a pre ovog uzrasta koji smo naveli. Na sistematskim pregledim pedijatri i pre škole i u ranim razredima osnovne škole prate ove promene. Deca se često i pre ovog uzrasta pomalo osećaju na znoj, ali to kao izolovan problem ne znači ništa, samo pripremu hormona kore nadbubrega. To što se generacijska promena desila jeste donekle posledica ishrane i drugačijeg načina života, ali jeste i nešto što se nezavisno od ishrane u evoluciji menja u određenom dužem vremenskom periodu.

Što se tiče samog početka menstruacije kod devojčica, dr Mitrović kaže da se ona dobija unutar godinu dana od početka rasta dojki.

- Ukoliko je došlo do pravog prevremenog puberteta, koji utvrde endokrinolozi, može se dati hormonska terapija da se pubertet zaustavi i menstruacija odloži i tako postigne zadovoljavajuća psihička zrelost i omogući detetu viši rast. Ukoliko je dete dobilo ranije menstruaciju, nema posledica za kasnije, ali će biti nižeg rasta.

Ginekolog dr Mima Fazlagić kaže za Kurir da pojedine devojčice prvu menstruaciju dobijaju već sa devet godina.

Fizičke pojave koje se kod devojčica javljaju u pubertetu rast grudi

pojava prvih malja na telu

akne, bubuljice na licu

prva menstruacija

emocionalne promene

- Već u periodu od devet do 11 godina pojedine devojčice dobiju prvi ciklus. Ta prva menstruacija je povezana s težinom, tako da predispozicija za prevremenu menstruaciju može biti i gojaznost. Današnja deca su dosta razvijenija pa i gojaznija zbog načina ishrane. Ovo je slučaj kada govorimo o normalnom ciklusu, ne o patološkim slučajevima - kazala je dr Fazlagić.