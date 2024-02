LAŽNI MONAH AKARIJE ME DOVEO DO PROSJAČKOG ŠTAPA: Obećao mi je partnera i brojeve za loto, dala sam mu vredno ZLATO i 8.000 evra!

Osoba koja se na društvenim mrežama lažno predstavlja kao monah Akarije, sam ili uz pomoć saradnika, prevario je državljanku Hrvatske M. K. (66) za 8.000 evra, uzeo joj je i zlato u vrednosti od 3.000 evra! Obećao joj je da će joj naći partnera, ali i dati dobitne brojeve za loto, te da će je čak putem video-poziva blagosloviti patrijarh Porfirije!

Oštećena žena je sada van sebe. U razgovoru za Kurir kaže da je pre tri meseca pronašla stranicu "Sveti otac Akarije", na kojoj se između ostalog navodi da "ruke vidovitog oca Akarija spajaju rastavljene i rešavaju sve ljubavne probleme".

- Stupila sam s njim u kontakt i tražila da mi pronađe partnera. Zvučao je veoma ozbiljno, još kaže da je monah, pa nisam mogla ni posumnjati da je prevarant. Najpre mi je rekao da moram uplatiti 12.000 evra. Rekla sam da nemam toliko, a onda je pitao koliko imam. Rekla sam da mogu uplatiti 2.000 evra. Uplate su sve išle preko Vestern juniona, ali na četiri imena i prezimena. Adresa je uvek bila ista, u Kruševcu, kao i broj telefona - priča prevarena M. K.

Prevarant je izvukao od nje 8.000 evra.

- Rekao je i da ću ja od njega dobiti 28.000 evra iako nisam tražila. Govorio mi je da se ništa ne sekiram i da će mi sve biti vraćeno. Tražio je još para, rekla sam da više nemam, a onda me je pitao imam li nekog zlata i ako imam da mu pošaljem. Rekao je da to zlato mora da odleži 40 dana u samostanu i da ću ga dobiti nazad - tvrdi oštećena.

Zaslepljena, osim para koje mu je slala, poslala je autobusom zlato, pa i zlato svoje majke, koje je trebalo da nasledi njena sestričina. Naša sagovornica zbog toga nikome od familije i ne sme da kaže šta je uradila.

- Poslala sam dva mamina lanca, na jednom su tri priveska, i poslala sam svoju narukvicu i prsten. Vrednost 3.000 evra! Posle toga je išla priča da će doći u Zagreb, da će mi doneti novac i zlato. Potom je tražio još 400 evra. Trebali smo se naći u Zagrebu, čekala sam ga, ali se javio da je sprečen i da je navodno umrla jedna monahinja, da ja idem kući i da će mi se javiti.

Tek tada je, kaže, počela da sumnja da je prevara.

- Nakon toga je govorio da je imao predinfarktno stanje, da je u bolnici, da će se javiti kad se oporavi. Rekla sam mu da sam ogorčena i ljuta i da je on jedan običan prevarant koji me je doveo do prosjačkog štapa! Tražila sam da mi vrati zlato moje pokojne majke, nakon čega me je blokirao na Vocapu. Onda sam ga zvala preko običnog poziva i rekla da mi vrati zlato, a on mi je rekao da prvo moram da mu uplatim 400 evra! Kazala sam da para više nemam i da mogu platiti samo 100 evra, a on je samo uzviknuo: "Auuu!" - navodi M. K. i dodaje:

- Zvala sam ga i s fiksnog i tražila da mi vrati zlato, ali ništa. Totalno me je blokirao. Sada kad me pitate zašto sam mu uplaćivala novac, ne znam ni sama. Ni na kraj pameti mi nije bilo da je neko ko se predstavlja kao svešteno lice mogao biti prevarant. On ima ozbiljan glas, verovala sam da je ozbiljan!

Prijavila ga policiji M. K. je prevaru prijavila u Zagrebu - Policija je upoznata sa ovim slučajem, prijavila sam ga 3. januara. Od njih ne očekujem nešto puno, jer kad sam ih pitala da li sarađuju s beogradskom policijom, rekli su mi: "Slabo." Moram naći način da prijavim to srpskoj policiji. Poslednji put sam se s njim čula 26. decembra, a na internetu se pojavila i stranica "Magija ljubavne čarolije", a na toj stranici je isti broj telefona koji se nalazi na stranici "Otac Akarije". Čak sam i preko te stranice poslala poruku da je prevarant i da mi vrati zlato, ali i tu dolazi do blokade.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s čovekom koji se predstavlja kao otac Akarije, ali se na broj telefona koji se nalazi na njegovoj stranici niko nije javljao. Na toj stranici navodi se i da je on učenik hilandarskih manastira, da ima više od 30 godina iskustva, da ga se plaše svi magovi, da otklanja magiju, da pravi amajlije, da radi na daljinu, kao i da je jedan od najpriznatijih proroka.

Stručnjaci o prevarama lažnih monaha i naivnima Željko Injac, verski analitičar Upoznajte veru i nećete nasedati na gluposti - Onog trenutka kad se ljudi zaista upoznaju sa svojom verom, neće nasedati na ovakve gluposti. Treba da znaju u šta veruju, da znaju šta crkva i sveštenici mogu, a šta ne. Ne treba na osnovu priča s društvenih mreža da podrazumevaju da postoji čudotvorni otac koji čini čuda. Takvi čudotvorni sveštenici ne postoje! Svetitelji kojima je Bog dao neki dar nikad se neće oglašavati na društvenim mrežama ili bilo gde i pričati o tome i hvaliti se. Onaj ko priča takve stvari nema veze sa crkvom - naglašava Injac. Željko Injac foto: Kurir TV Dragica Mihajlović, psiholog Duhovne osobe nikad ne traže novac - Prevaranata ima na sve strane. Znaju ko je laka meta - uglavnom usamljene osobe koje nemaju podršku ili osobu koja može da ih izvuče iz problema, da im kaže da ne veruju u to. Takvi ljudi se okreću onda prevarantima jer traže nadu, a to je nešto što je svima potrebno. Čovek želi da čuje lepu reč u teškim trenucima, ne gleda koliko će platiti. Tu nastaje problem, jer nikako ne treba da daju novac. Onaj ko zaista želi da pomogne, a bavi se duhovnošću, nikad ne traži novac. Treba ići u crkvu i upoznati sveštenike i duhovnike, a ne tu pomoć tražiti na internetu.

