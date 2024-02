PRIMEDBE NA RAD NASTAVNIKA RODITELJI VIŠE NEĆE MOĆI DA PRIJAVE ANONIMNO! Novi pravilnici za ocenjvanje: Sve novine na jednom mestu

Ministarstvo prosvete usvojilo je nove pravilnike o ocenjivanju učenika u osnovnim i srednjim školama, glavna novina je ocenjivanje vladanja učenika od drugog razreda osnovne, dok roditelji koji imaju primedbe na rad nastavnika od sada će to morati pod imenom i prezimenimom da prijave, a ne anonimno kao što je to bilo do sada.

Protokoli su usaglašeni sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je usvojen u novembru prošle godine, a ključne promene se odnose na ocenjivanje vladanja, postupanje u slučaju odstutva sa nastave kao i broj pisanih provera u jednoj nedelji, ali i postupanje roditelja i škole u slučaju da ima primedbi na rad nastavnika, što je u javnosti podiglo najviše prašine.

Nitne izmene

Predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dobrivoje Marjanović objašnjava za Kurir da je ministartvo uvažilo mišljenja prosvetara te i da su donete bitne izmene.

- Nismo preterano zadovoljni, ali bitno je da smo nešto promenili. Bavili smo se pojedinostima koje prethodni pravilnici nisu definisali analizirajući trenutnu situaciju u prosveti. U članu 5. pravilnika za osnovne škole navedena je procedura u slučaju da roditelj smatra da nastavnik nastavu ili druge oblike vaspitnog rada ne sprovodi u skladu sa zakonom. Do sada su prigovore podnosili roditelji direktoru škole ili direktno Ministarstvu prosvete najčešće anonimno. Dok nastavnik dokaže da radi po zakonu prođe kroz pakao - objašanjava Marjanović i dodaje:

- Novim pravilnikom je definisano da je za podnošenje prijave potrebna saglasnost više od polovine roditelja jednog odeljenja. Podnosi se odeljenskom starešini koji dalje dostavlja nastavniku, nadležnom stručnom veću i direktoru škole. Direktor pribavlja mišljenje nadležnog veća i sa stručnom službom i sekretarom škole razmatra eventualno uvođenje pojačanog vaspitno-instruktivnog rada, odnosno plan istog. Nezadovoljni odlukom direktora škole, roditelji, mogu nastaviti tužakanje po Ministarstvu prosvete, ali tek po ispoštovanoj, pomenutoj proceduri.

Brzi testovi

Marjanović naglašava da je ova novina u interesu nastavnika jer se dešavalo da prođu kroz proces ni krivi ni dužni:

Društveno koristan rad Akcije za razvijanje empatije i solidarnosti Ministartvo prosvete objavilo je i novi Pravilnik o društveno-korisnom radu, odnosno humanitarnom radu, čija je svrha, prema rečima ministarke Đukić Dejanović, razvijanje empatije, solidarnosti i saradnje i aktivizma. U društveno-koristan rad spadaju: humanitarne akcije, ekološke akcije uredenja škole, učionica, drugih prostorija, kao i školskog okruženja, akcije prikupljanja materijala za reciklažu, priprema, odnosno uređenje školskog prostora za održavanje školskih manifestacija, izložbi, gostovanja, sportskih i drugih takmičenja, posete ustanovama socijalne zaštite za smeštaj dece i omladine, domovima starih i Crvenom krstu; i druge aktivnosti koje doprinose razvoju empatije, tolerancije i unapređivanju odnosa zasnovanih na međusobnom uvažavanju i saradnji.

- Uvođenjem jasno definisanih koraka pri prijavljivanju eventualnih nepravilnosti u radu od strane nastavnika, smanjuje se mogućnost anonimnog, pojedinačnog i ishitrenog prijavljivanja. Predstavnici sindikata su se borili za najbolje za nastavnika. Borili smo se da petnaestominutne vežbe budu vrednovane. Do sada su samo nastavniku davale informaciju dokle se stiglo sa radom i o kvalitetu znanja.

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović objasnila da se pravilnicima precizira postupanje i kriterijumi za ocenjivanje vladanja učenika, koje se vrši dva puta u polugodištu i utiče na opšti uspeh učenika.

Novine u pravilniku brojčano ocenjivanje vladanja u osnovnim i srednjim školama, počev od 2. razreda osnovne škole

ocenjivanje vladanja učenika se vrši dva puta u polugodištu

ocena iz vladanja utiče na rezultate učenika i opšti uspeh

prilikom zaključivanja ocene iz vladanja, odeljenjsko veće će uzimati u obzir i angažovanje učenika u vannastavnim aktivnostima, u planiranju i realizaciji preventivnih aktivnosti, ponašanje prema drugim učenicima i zaposlenima i izvršavanje školskih obaveza, izostanke, izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere

rezultati pismene provere postignuća u trajanju do 15 minuta mogu se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja zaključne ocene učenika, a u najboljem interesu učenika

uređen je način ocenjivanja učenika duže opravdano odsutnog sa nastave

uređene su specifičnosti ocenjivanja u muzičkim i baletskim školama

precizirane su već postojeće odredbe koje se odnose na poništavanje pisanih provera znanja kada je više od 50 odsto učenika koji su proveru radili dobije negativnu ocenu

uređeno je postupanje škola u slučaju da roditelji više od polovine učenika iz istog odeljenja smatraju da određeni nastavnik nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada, vrednovanje, praćenje, proveravanje i ocenjivanje učenika ne sprovodi u skladu propisima, kao i kada stručni saradnik ne ostvaruje zadatke propisane Zakonom.

- Cilj ove mere je da bude i preventivna. Važno je da učenici znaju da se i njihovo ponašanje ocenjuje i da ocena iz vladanja utiče na njihove rezultate i opšti uspeh. Prilikom zaključivanja ocene iz vladanja, odeljenjsko veće će uzimati u obzir i angažovanje učenika u vannastavnim aktivnostima, u planiranju i realizaciji preventivnih aktivnosti, njegovo ponašanje prema drugim učenicima i zaposlenima i izvršavanje školskih obaveza, izostanke, izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere - kazala je ministarka.

