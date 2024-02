PREDIVNE VESTI! HELENA (2) SE VRATILA SA LEČENJA IZ ITALIJE: Stigla sam kući! Od sada me možete videti kako šetam po Temerinu

Roditelji malene Helene Varge (2), devojčice koja se lečila od kancera, objavili su predivne vesti:

"Stigla sam kući. Od sada me možete videti kako šetam i vozim bicikl po ulicama Temerina. Ako se sretnemo, nisam sigurna u to da ću znati ko si i da si mi pomogao, da si se brinuo za mene. Zato želim da ti se ovde još jednom zahvalim za sve to. Prema rečima lekara, nije mi potrebno dodatno lečenje, sada ću ići samo na kontrole svaka tri meseca. Nadam se da će mi događaji iz proteklih 9 meseci ostati samo loše uspomene, i da će od sada moje detinjstvo prolaziti bez ikakvih briga", navodi se u objavi, koju prenosi RTV Pannon.

Podsetimo, Helena je napredovala kao svako drugo dete, sve do 16. meseca njenog života, kada je u roku od 4 dana izgubila sposobnost hoda.

Na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine ubrzo joj je urađen MR pregled endokranijuma i torakalnog segmenta kičmenog stuba kojim je utvrđeno da ima masivni zloćudni tumor u grudnom košu između srca i pluća, koji je već napredovao do kičme i pritiskao kičmeni stub.

Zahvaljujući brzom reagovanju lekara na Institutu, Helena je hitno operisana i uspešno joj je odstranjen deo tumora koji se nalazio u blizini kičmenog stuba, sa maksimalnom redukcijom tumorske mase iz spinalnog kanala čime joj je očuvana sposobnost hoda.

Nakon rezultata histopatološkog nalaza, ustanovljena je dijagnoza: zloćudni tumor grudnog koša (C76.1 Neoplasma malignum thoracis), neuroblastom, loše diferentovan tip. Po okončanju dijagnostičkih procedura započeta je hemioterapija u cilju smanjenja tumora.

Roditelji su morali da obezbede oko 360.000 evra za operaciju.

