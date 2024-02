PENZIONERI LAKA META TRGOVACA PREVARANATA! Gađaju starije ljude U ŽICU, a evo koje sve proizvode i "usluge" nude! (VIDEO)

Nova prevara lažnih trgovaca, a na udaru su penzioneri! Prema navodima sa društvenih mreža, jedan muškarac danima obilazi naselja u Beogradu, kuca na vrata i nudi poklone. Zauzvrat traži mali znak pažnje - deo nakita ili neki evro.

Kako prepoznati i kako se zaštiti od ovakvih prevara proveravala je u razgovoru sa Nadeždom Satarić iz udruženja Amity reporterka Tamara Stanković.

- Takvi trgovci najčešće kucaju od vrata do vrata ili zvone, ili zovu telefonom. Unapred tipuju penzionere, posebno tipuju one koji žive sami i naravno one starije, a naročito su im interesantne starije udovice i one žene koje žive same. Dakle, idu od vrata do vrata i nude raznorazne usluge i dobra da prodaju. Nude najčešće ono što smatraju da starijim ljudima najviše treba, a to su neka medicinska pomagala, posteljina, masažeri neki i suplementi. To nude navodno po bitno jeftinijim cenama nego što je to u redovnim trgovinama, a još može da ide sve na poček, dakle preko penzije, preko čeka i onda iskoriste priliku i završe posao.

- Drugi nude raznorazne usluge, počev od raznih majstora I pomoći u kući, jer vrlo dobro znaju da stariji ljudi ne kupuju, ne obnavljaju uvek nove uređaje i dobro će im doći majstor da nešto popravi. Onda uzmu novac kada detektuju problem da idu da kupe deo, a onda se i ne vrate i nema ništa ni od onog novca, niti od popravki. Preko telefona se javljaju, a isto i na vrata dolaze predstavnici raznih kao navodno humanitarnih organizacija da traže pomoć za neku decu kojima navodno treba pomoć u lečenju, jer smatraju da su stariji ljudi na to osetljivi. Dakle, veoma su maštoviti i dovitljivi da dođu na lak način do zarade, a meta su im uvek stariji ljudi. znaju da su oni penzioneri, da imaju redovne penzije i to koriste i zloupotrebljavaju veoma često.

Kao meru zaštite Satarić je preporučila nepuštanje nepoznatih ljudi u kuću:

- Prva stvar koju mi uvek preporučujemo kada nam se požale stariji ljudi jeste ne puštati na vrata nepoznatu osobu. Pogledajte na špijunku i ako poznajete osobu onda otvorite vrata. Drugo, vaši poznanici, prijatelji, srodnici koji vam dolaze, neka se uvek najave da znate ko će doći.. Ako vam se već dogodi to što vam se dogodilo, odmah zovite Tržišnu inspekciju. Možete zvati i Miliciju. Recite ako vam ni to nije dostupno svojoj deci ili srodnicima, jer neku prodatu stvar, ako je to nečasan način i nije u skladu sa cenama i sa principima trgovine normalnim, može da se vrati u roku od 15 dana i zato je važno da kažete srodnicima da oni reaguju i da isprave ako mogu stvar.

