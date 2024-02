"DAN KADA SAM SAZNALA ZA BOLEST OSTAO JE U STRAŠNOM SEĆANJU" Mina bila u opakoj borbi: Ulazak u veliku bolnicu JE HOROR (VIDEO)

Kao i svako dete imala je milion želja, dok se u jednom trenutku nije sve promenilo i svelo na onu jednu, da ozdravi.

Mina Marinković sada je srednjoškolka, a imala je samo 6 godina kada je saznala da boluje od leukemije.

Danas je svetski dan dece obolele od raka, a Mina je odlučila da se upravo pričom o svojoj bolesti bori za decu koja su i sada na lečenju.

foto: Shutterstock

Ona je danas sa svojom mamom Oliverom gošća "Pulsa Srbije" i sa osmehom može da kaže Ja sam pobedila leukemiju.

Mina se prvo prisetila kako je njoj bilo kada je, još kao devojčica, čula ovako tešku vest.

- Na žalost ili na sreću, veoma dobro se sećam tog perioda. Konkretno dan kada sam saznala od čega bolujem, ostao mi u strašnom sećanju. Nisam bila toliko svesna same bolesti, ali mi je fizički bilo loše. Ta velika bolnica, okruženje, ophođenje, sve je meni to u tom trenutku bilo novo. Do tada nisam bila toliko bolesna, pa samim tim nisam ni išla u tako velike bolnice. Prosto, čovek se navikne na sve to vremenom, kada se vratim na taj period ponosna sam na svoju porodicu. Sve je ispalo baš kako treba.

02:20 DAN KADA SAM SAZNALA ZA BOLEST OSTAO JE U STRAŠNOM SEĆANJU Mina u opakoj borbi: Ulazak u veliku bolnicu BIO JE HOROR

Ponekad ovakve stvari mnogo teže padnu roditeljima, pa je majka Olivera opisala kako je izgledao momenat kada je saznala za opaku bolest:

- U tim prvim trenucima razmišljate da to nećete moći da preživite. Deluje da se ceo svet ruši, preispitujete se da li je moglo nešto drugačije. Potom shvatite da ne vredi da se preispitujete, već morate da se borite jer dete sve vreme gleda u vas, prati svaki vaš pokret, izraz lica, ipak nije toliko mala bila, imala je šest godina, sve je kapirala. Pred njom ne smete ni emocije da pokažete, sećam se da smo imali ogromnu podršku prijatelja i svih. Međutim, nisam mogla da odgovaram na njihove pozive, oni su zvali iz najbolje namere, ali nisam imala snage to da uradim jer je ona bila sve vreme pored mene.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

05:40 KAKO SE DOBIJA RAK GRLIĆA MATERICE! Zakić otkrila: Ne nastaje preko noći, potrebno je 5 do 10 godina da bi nastao