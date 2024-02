RHMZ IZDAO UPOZORENJE TAČNO U 21:30 Pogoršanje vremena u ovom delu Srbije - ovo je najnovija vremenska prognoza

U sklopu prazničnog vikenda vreme u Srbiji bilo je promenljivo. Jutro i podne sunčano, ali tokom večeri naoblačenje i pad temperature.

RHMZ oglasio se večeras najnovijom prognozom vremena.

- U toku noći u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom - navodi se u saopštenju.

Vreme narednih dana

18.02.2024. Nedelja: Prolazno naoblačenje sa slabom kratkotrajnom kišom, uz skretanje vetra na severozapadni pravac. Najniža temperatura od -1 do 7, a najviša od 11 do 14 stepeni.

19.02.2024. Ponedeljak: Umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 10 do 13 stepeni.

20.02.2024. Utorak: Umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom i to uglavnom na zapadu i jugu zemlje, a u planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 9 do 12 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 21.02. do 25.02.2024.) Umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo.