DANAS PLJUSKOVI A VEĆ U PETAK 20 STEPENI: Stiže nam i olujni vetar pa novi pad temperature! Evo šta nas čeka do kraja nedelje

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, a prema prognozi RHMZ-a samo će tokom prepodneva na severu i zapadu zemlje biti pretežno sunčano.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku povremeno jak. Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno vreme, ujutru i tokom noći između utorka i srede sa slabom, kratkotrajnom kišom, a tokom dana će biti uglavnom suvo vreme.

Biometeorološka prognoza

Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje opreznost usled relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i srčani bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

Vremenska prognoza za naredna tri dana

Sreda

Promenljivo oblačno, u istočnim, centralnim i južnim predelima mestimično sa kratkotrajnom slabom kišom. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 6 stepeni, a najviša od 10 do 16 stepni. Četvrtak

Promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

Petak

Umereno oblačno i još toplije. Vetar slab i umeren jugoistočni i južni, koji će na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno dostizati i olujne udare. Najniža temperatura od 2 do 10 stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni.

Početkom naredne sedmice očekuje se postepen pad temperature.