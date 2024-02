NOVI DETALJI INCIDENTA IZ MARKETA U ŽELEZNIKU, MAJKA DEČAKA ZA KURIR Na kasi iz čista mira počela da ga gura i jedna gospođa VIDEO

U jednom marketu u Železniku stariji čovek je nasrnuo na dečaka koji je došao da kupi sladoled i udario ga u predelu uva.

M. D. majka dečaka na koga je stariji čovek nasrnuo u marketu kaže za Kurir da je sina vodila kod lekara na Institut za majku i dete zbog udarca koji je dobio u predelu uva.

- Dete je noćas bolela glava, popilo je lek. Ima zujanje u uvu koje se čas pojača, a čas smanji. Takođe boli ga i vratna žila. Hvala Bogu lekari su utvrdili da posledica nema. Toga smo se najviše plašili - rekla je zabrinuta majka i do detalja opisala kako je došlo do incidenta.

- Moje dete se sa drugom vozilo na trotinet i svratili su do marketa da kupe sladoled. Na kasi je bila jedna gospođa koja je iz čista mira počela da ga gura i da mu govori da se pomeri. Dete je lepo odgovorilo da će se pomeriti čim uzme sladoled i kusur. Tu pored nje je stajao i gospodin koji mu se obratio: "Kako joj to odgovaraš, pomeri se nemoj da ti zavrnem uši". Sin je na to pitao zašto bi mu zavrnuo uvo, a zatim je izašao sa drugom iz marketa. Shvatili su da ih on juri i potrčali, ali ih je stigao i dete uhvatio za kragnu - objašnjava majka i dodaje:

- "Kome ćeš ti da odgovaraš", rekao je i počeo da zavrće uvo mom detetu. Sin je odgovorio da će ga prijaviti policiji i zamolio drga da snima. "Koga ćeš ti da prijaviš policiji", odgovorio je on mom sinu, a drug je već bio uključio kameru i snimio je udarac tog nepoznatog čoveka u predelu uva mog sina. Majka tvrdi i da je taj čovek nakon udarca ušao u market da pokupi namirnice i da ga je tamo obezbeđenje pitalo šta se desilo.

- Kada je čovek izašao opet napolje izvinjavao se mom sinu rekavši da je nervozan i da verovatno zna kako je to kad su stariji ljudi nervozni. Mi smo bili da prijavimo sve policiji. Dete je dalo izjavu treba još da odnesemo snimak koji imamo. Verovatno ćemo i privatno podneti tužbu protiv njega. Zamislite da je udario dete i da je ono palo i da mu od udarca ostanu posledice. Svi su danas pod stresom i nervozni, zar zbog toga svi treba međusobno da se udaramo i da bijemo decu - naglašava majka i nastavlja:

- Ne smem ni da zamislim šta bi se desilo da je dete palo i da se onesvestilo zbog toga.

00:03 Čovek šamara dete u marketu u Železniku