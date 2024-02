EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE DO KRAJA ZIME! Najnovija prognoza meteorologa Sovilja: Mart će mnoge iznenaditi!

U Srbiji se do kraja februara očekuje toplo vreme za ovaj period godine koje će se zadržati i u martu, kaze za Kurir meteorolog Slobodan Sovilj.

- U našoj zemlji se do četvrtka očekuje maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni Celzijusovih, a od četvrtka nam stiže dalji priliv toplog vazduha uz pojačavanje južnog i jugozapadnog vetra kada će maksimalne dnevne temperature biti od 16 do 23 stepena, dok će samo u Negotinskoj krajini biti od 12 do 15 stepeni. Ovaj period će biti podjednako topao kao onaj koji smo imali prethodne nedelje - navodi meteorolog Sovilj i dodaje da se mogu očekivati padavine u vidu kiše koje će biti lokalnog karaktera.

Prema njegovim rečima to će biti padavine slabog intenziteta, dok se u oblasti Jadrana i planinskim predelima okrenutim Jadranu mogu očekivati obilnije padavine.

- U Sloveniji i regionu Alpa se jedino može očekivati sneg. To znači da značajnijeg zahlađenja nema na vidiku ni početkom marta kada možemo da očekujemo toplo vreme sa pozitivnim odstupanjem za dva stepena. Srednja maksimalna temperatura će biti od 12 do 15 stepeni, a srednja dnevna od sedam do 19 uz prosečnu količinu padavina od 35 do 65 mm i do 90 mm na planinama - kaže Sovilj i dodaje:

- Do kraja zime neće biti snega jer se topli periodi nastavljaju i tokom marta.

