DANAS STIŽE NAOBLAČENJE S KIŠOM I SNEGOM! Najnovija prognoza RHMZ, evo šta nas čeka narednih dana! Pravi temperaturni rolerkoster

U Srbiji će, prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas biti umereno do potpuno oblačno i suvo.

Očekuje se prolazno naoblačenje koje će posle podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, krajem dana i u toku noći proširiće se i na ostale, uslovljavajući slabu kišu, uveče na severu i zapadu, a tokom noći ka utorku i u ostalim krajevima.

U planinskim predelima južne Srbije u toku noći sa slabim snegom. Vetar će biti slab i umeren južnih pravaca, uveče i tokom noći u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza za Srbiju Očekivana biometeorološka situacija će povoljno uticati na hronično obolele. Oprez se savetuje mentalno nestabilnim osobama. Reumatsli bolovi i depresija su mogući kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje opreznost.

Prognoza za naredna tri dana

Utorak

Umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok je u višim planinskim predelima moguć slab sneg. Na severu suvo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6 stepeni, a najviša od 10 do 14 stepeni.

Sreda

Umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar uglavnom slab, zapadni i severozapadni, posle podne u skretanju na južni. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 10 do 14 stepeni.

Četvrtak

Promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar umeren, južnih pravaca, krajem dana u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od -1 do 6 stepeni, a najviša od 13 do 17 stepeni.

