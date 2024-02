USAVRŠAVAO SE U SVETU, ODLUČIO DA ŽIVI I RADI U SRBIJI: Miloš osvojio srca svih kad je izveo KOMPLEKSAN ZAHVAT - ženi spasio život

Doktor Miloš Bracanović srce javnosti osvojio je kada je sa timom spasio život šezdesetsedmogodišnjoj ženi oboleloj od karcinoma pankreasa. To je bio prvi put da se EplBaj procedura primenila u našem zdravstvu. Znanje je sticao i u Srbiji i u inostranstvu. Otac je troje dece.

Hirurg Urgentnog centra Univerzitetskog kliničkog centra Srbije dr Miloš Bracanović u sali provodi mnogo vremena, godišnje uradi više od 200 operacija.

Nedavno je operisao trudnicu kojoj je odstranjen ogromni maligni tumor na jetri, a krajem prošle godine i jednoj 67-godišnjoj Milji i takođe je spasio život.

foto: Shutterstock

To je bilo prvi put da je jedna takva operacija urađena u Srbiji, i radi se u tek nekoliko evropskih i svetskih centara. Intervencija je trajala čak šest sati, izvedena je u novoj sali Urgentnog centra sa najsavremenijom opremom i multidisciplinarnim timom lekara na čelu sa hirurgom dr Milošem Bracanovićem.

"Mi svaki dan radimo, tako da se na neki način tako i pripremamo. Bitno je da imate znanje, hiruršku tehniku i na kraju ono što je najbitnije – tim ljudi koji to može da izvede. Mi smo se uklopili, nismo previše oklevali s obzirom da je nalaz bio takav kakav je bio, da je operacija bila jedini izlaz i rešenje", kaže dr Bracanović.

Prethodno je sa radiološkom službom urađena radiološka procena, te su uz jednu procenu koju su uradili, imali mogućnost da svedu postoperativne komplikacije na minumim.

"Pre operacije razgovarali smo sa pacijentkinjom, predočili joj sve moguće komplikacije, ona je pristala na operaciju koju smo mi izveli i na obostrano zadovoljstvo, time smo završili tu jednu, da kažem, ozbiljnu proceduru", navodi dr Bracanović.

foto: Printscreen/RTS

Šta je EplBaj i kod kojih pacijenata se izvodi

EplBaj procedura je operacija koja se izvodi u vrlo malom broju, a i za svetske centre je raritet. Izvodi se kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom tela pankerasa, i koji je zahvatio i glavno celijačno stablo, odakle polaze arterije koje ishranjuju jetru, želudac, slezinu i pankreas, i uglavnom ti pacijenti nisu imali dalju perskeptivu u lečenju.

Napominje da je najveći rizik za pancijetkinju posle operacije bilo to što je moglo da dođe do otkazivanja jetre.

"I upravo ta procedura jeste posebna u tome, zato što se na taj način vade faktički dve trećine pankreasa, slezine, želudac, vadi se i to arterijsko stablo koje u suštini bitno, ono ishranjuje i jetru, tako da je najveća moguća komplikacija posle procedure da dođe do otkazivanja jetre. Ona se dobro oporavila i to je ono što je bitno", kaže dr Bracanović.

Operacija je izvedena u novoj sali Urgentnog centra sa najsavremenijom opremom i multidisciplinarnim timom lekara.

"Pored tima koji može da iznese ovu proceduru, neophodna je i aparatura, intenzivna nega, timovi gastroenterologije, interventne gastroenterologije, radiologije. Mi sve to imamo i tako da je s tim mnogo lakše i komfornije. I to jeste procedura za centre kao što je ovaj, koji je u potpunosti osposobljen za takve vrste procedura što smo mi dokazali i pokazali", kaže dr Bracanović.

foto: Shutterstock

Usavršavao se u svetu, odlučio se da živi i radi u Srbiji

Mlad, a iza njega je već dosta iskustva. Doktor Miloš Bracanović je bio na usavršavanju u inostranstvu, odlučio se da ipak živi i radi u Srbiji.

"Pa sad mlad je relativan pojam, ali drago mi je da sam prethodno vreme iskoristio za usavršavanje, radio u inostranstvu i da sam time stekao neophodno znanje i usavršio hiruršku tehniku da bi mogao da izvedem ove procedure. Inače, po starosnim godinama i po godinama rada već su to zrele hirurške godine kada bi trebalo da predstoji najbolje vreme za rad", kaže dr Bracanović.

Ukazuje da što se tiče hirurgije, tu morate da radite na više polja, prosto, da biste dobili, adekvatan cilj.

"U suštini da se bavimo ovom patologijom. Da proširimo tim i da edukujemo i ostale ljude da mogu da pristupe i da se bave ovom vrstom patologije. Tako da, to je definitivno jedan od ciljeva", kaže dr Bracanović.

foto: Shutterstock

Otac troje dece

Doktor Miloš Bracanović je otac troje dece, na pitanje kakav je on privatno, šta voli, šta stiže odgovara: "Malo šta. Porodica u suštini, ali to je to. Malo, posao uglavnom i to je to. Za sada nema preteranih nekih trećih opcija".

Planovi postoje, za njih je, kako kaže, neophodno da se sklope neke kockice.

"Nadam se da ćemo imati razloga i da se vidimo u budućnosti. Na obostrano zadovoljstvu", poručio je dr Bracanović pre nego što je krenuo u nove radne pobede i spasavanje života.

