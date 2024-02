PILOTI NISU POSTUPILI PO NAREDBI: Prvi rezultati istrage incidenta na beogradskom aerodromu

Oštećenja na avionu su toliko ozbiljna da nije reč o incidentu, već udesu, kažu u Centru za istraživanje nesreća u saobraćaju.

"Ono što je nesumnjivo utvrđeno i što mogu da podelim sa vama to je da je Kontrola letenja dala jasno uputstvo pilotima na koji deo piste da izađu pre poletanja, a da oni tu informaciju, odnosno naredbu nisu ispoštovali to već usmerava našu istragu na određeni pravac. Ali nije to jedino čime ćemo se baviti. Mnogo je veća širina ovog slučaja", rekao je Direktor Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju prof. dr Nebojša Petrović.

"Er Srbija" je saopštila da prekida saradnju sa kompanijom "Maraton ervejz".

"Ovo je bio veoma ozbiljan incident, svesni smo potencijalnih posledica koje su mogle da se dogode. Zato smo vrlo brzo doneli odluku o prekidu saradnje sa Maraton erlajnzom, bez obzira na to što je sertifikovana evropska avio-kompanija. Odluka je bila neophodna, jer je bezbednost naših putnika na prvom mestu. Čekaćemo finalne rezultate istrage, ali ovaj korak je bio neizbežan", rekao je generalni direktor "Er Srbije" Jirži Marek.

Istraga koju sprovodi Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju biće sastavljena iz dva dela. Prvo će biti prikupljene informacije i podaci domaćih institucija i organa iz oblasti vazduhoplovstva, dok je za drugi deo istrage potrebno da se dostave informacije iz još pet zemalja - Poljske i Italije - odakle su piloti, Danske, gde je avion registrovan, Brazila gde je proizveden i Grčke odakle je "Maraton ervejz". Istraga će prema procenama trajati najmanje tri meseca.

"Sve te zemlje mogu da uzmu učešće mogu i da se priključe našoj istrazi ako žele bilo preko predstvanika ili direktnog učesnika u našim radnim timovima, ali svakako su u obavezi da nam dostavljaju podatke koji su nam potrebni da bi mi zaokružili celinu svih infomracija koje su nam potrebne. Taj proces je nešto duži od procesa koji mi sprovodimo u našoj zemlji", kaže direktor Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju prof. dr Nebojša Petrović.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, utvrdiće sve okolnosti u vezi sa prinudnim sletanjem aviona.

"Policiji je naloženo da utvrdi šta se kritičnom prilikom dogodilo, kao i da se identifikuje eventualno odgovorno lice. Posebno je potrebno da se proveri na koji je način došlo do kritičnog događaja, tačnije oštećenja aviona, da li je u bilo kom trenutku leta bila ugrožena bezbednost putnika i posade, da se obave razgovori sa zaposlenima u SMATS Kontroli leta, sa pilotom i posadom aviona", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Svi putnici sa leta JU324 od 18. februara 2024, imaju pravo na odštetu i nadoknadu troškova - a mogu da ih ostvare ako se prijave posebnim formularom koji će biti dostupan na sajtu "Er Srbije".

"Mi ćemo kontaktirati sve putnike iz aviona, upoznati sa procedurom šta da urade i kako da popune formular. Prioritetno i u skladu sa našim regulativama preduzećemo odgovarajuće mere", Jirži Marek, generalni direktor "Er Srbije"

U avionu koji je u nedelju poleteo sa aerodroma Nikola Tesla za Diseldorf, bilo je 106 putnika.

