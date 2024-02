MAJKA UMRLE BEBE IZ NIŠA PODNOSI KRIVIČNU PRIJAVU: Moje dete niko ne može da vrati ali želim pravdu za nju, zaslužuje bar toliko

Nišlijka Marija Perić čije je novorođenče preminulo 24. januara ove godine na Ginekološko akušerskoj klinici u ovom gradu, posredstvom svog advokata podnela je krivičnu prijavu protiv zdravstvenih ustanova koje smatra odgovornim za svoju porodičnu tragediju.

Ključni dokaz na kojem je prijava protiv niških zdravstvenih radnika zasnovana je obdukcioni nalaz preminulebebe u kojem je navedeno da je uzrok smrti bronhopneumonija izazvana aspiracijom stranog sadržaja.

- Moj advokat je tužilaštvu podneo krivičnu prijavu protiv niške Ginekološko akušerske i Dečje klinike a oni neka se dogovore ko je moju bebu hranio kada se ugušila. Krenula sam u pravnu bitku, moje dete niko ne može da vrati ali želim pravdu za nju i za našu porodicu. Moja preminula beba zaslužuje bar toliko a želim da na ovaj način da sprečim da se nekom drugom detetu desi ono što se dogodilo mome – kazala je ova Nišlijka.

Istakla je da smatra da postoji dovoljno dokaza da pred lice pravde stanu oni koji su krivi, kako kaže, što se ona iz porodilišta vratila bez deteta.

- Obdukcioni nalaz je jasan, dete se zagrcnulo dok se hranilo jer neko nije pokazao dovoljno pažnju dok joj je davao “formulu”. Rodila sam zdravu bebu, dok je bla kod mene sa njom je bilo sve u redu a živela je samo pet dana. Oni koji su za to krivi dobro znaju šta se desilo, pitanje je veliko da li ćemo mi, njena porodica to ikada saznati. Na nama je da pokušamo, bar joj to dugujemo – zaključila je Marija.

Marija se porodila 19. januara u UKC Niš, kako je ranije kazala beba je na rođenju dobila ocenu 9. Preminula je samo pet dana kasnije zbog teške infekcije pluća a majci je rečeno da se dete zagrcnulo tokom dohrane.

Ona je kazala da je bila šokirana fatalnim ishodom uredne trudnoće , tim pre što je i porođaj protekao glatko.

- Sve je bilo u najboljem redu, trudnoća je protekla sjajno, jedino sam malo više ležala jer sam imala skraćen grlić materice. Porođaj je takođe protekao u redu pa su mi doneli i bebu koja je sa mnom provela ceo dan. Dete je ubrzo malo požutelo, nisam zbog toga bila zabrinuta, mislila sam da je to nešto što se rešava te da je bolje što se to desilo u bolnici nego kod kuće – pričala je Marija.

Kako je dalje navela, posle dvanaest sati provedenih na terapiji, obaveštena je da je neophodno da se ona nastavi te da se beba zagrcnula i pomodrela, ali da ni to nije razlog za brigu.

- To mi je saopšteno u 11 ujutro, verovatno su je pre toga hranili. Uveče je dobila temperaturu, prebačena je na Dečiju kliniku gde je posle 24 sata preminula. Rečeno mi je da je mleko dospelo u bebina pluća što je dovelo do infekcije koja je uzrokovala smrt – govorila je očajna žena.

Obdukcija bebinog tela urađena je na Klinici za patologiju UKC Niš i potvrdila je majčine sumnje da se novorođenće ugušilo tokom dohrane.

Niški UKC je saopštio da je formirana Komisija za unutrašnji nadzor koja je trebalo da detaljno ispita hronološki sled događaja i utvrdi sve činjenice nakon čega će o svemu biti obaveštena porodica. Međutim, kako je Marija kazala oni joj rezultate rada komisije nisu dostavili.

