Jedan restoran u Pančevu zabranio je konzumaciju tompusa, aromatizovanih cigareta i motanog duvana u sali za ručavanje. Obaveštenje o ovoj odluci postavljeno je na sve stolove, a vest o tome brzo je postala viralna pa su usledili i komentari, naravno podeljeni.

Deo građana složio se sa ovom odlukom, navodeći da tako treba da bude u svim zatvorenim prostorima, naročito u onim u kojima se konzumira hrana, ali oglasili su se i oni koji smatraju da je odluka pomalo diskriminišuća prema pušačima.

O ovoj temi govorili su Olja Ćorović, iz Udruženja "Punim plućima", i Miša Reljić, ugostitelj, u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Trebalo bi da nam smanji broj pušača, ne odjednom, ali nadam se postepeno. Kao što je u mnogim zemljama u svetu zabranjeno pušanje u potpunosti na javnim mestima. Interesantno je da naši ljudi, kada odu negde preko poštuju sve te odluke. A kod nas im to teško pada i pravi se problem. Poražavajuća je činjenica da se svaki dan 20 ljudi razboli od raka pluća i da 13 ljudi premine svaki dan. To je poražavajuće, pogotovo što znamo da je u 90% slučajeva uzrok duvanski dim. Tako da je karcinom pluća, nešto što možemo prevencijom da utičemo. Tako da sa te strane negde podržavam, jer će se smanjiti broj pušača i smanji će se broj popušanih cigareta. Ovo se razmatralo i sa ekonomske strane, da li će to da smanji neki promet u ugostiteljskim objektima, mislim da neće. Naši ljudi vole kafanu i piće - rekla je Ćorović.

10:16 ZABRANA PUŠENJA U SRBIJI BI DOVELA DO GAŠENJA KLUBOVA U BEOGRADU! Stručnjaci: To moramo uraditi u stepenicama, OVO JE PRVI KORAK

Reljić se nije složio sa ovom inicijativom navodeći da bi mnogi objekti pretrpeli ogromne gubitke.

- Mislim da mi dalje živimo u jednom demokratskom društvu gde bi svaki privatnik trebao da može da odluči da li će neki lokal da bude pušački ili ne pušački. Naravno da je u svetu sada trend i da je u većini zemalja zabranjeno pušanje u ugostoteljskim objektima i ja razumem da se naša Vlada pokušava da se neki tim zakonima približi. Naravno ima milijardu drugih zakona koji su mnogo hitniji od ovoga, ali Bože moj. Ako se već tako nešto radi, prvo mislim da bi to trebalo da se uradi u nekim stepenicama. Prvo mislim da bi trebalo imati opciju da budete ili pušački ili ne pušački objekat i da naravno pušački objekti plaćaju neki dodatni porez koji bi išao direktno u Ministarstva zdravlja ili već kako to vlada odredi - rekao je Reljić i dodao:

foto: Kurir televizija

- Mislim da su restorane mnogo manje ugrožene od kafića i klubova. Vrlo jednostavno, u restorane ljudi dođu da jedu, eventualno ako zapale cigaru nakon hrane. Što mogu da urade i u bašti restorana ili ispred restorana ili kako god. U noćnim klubovima je potpuno drugačija situacija. Zamislite kada bi noćni klub otvarao vrata svakih 5 minuta da neko izađe napolje da popuši i da se vrati nazad. To bi prvo napravio problem sa bukom, toliko bi više ljudi bilo u bašti nego što bi bilo u samom klubu itd. Dogodilo bi se ono što se dogodilo i u Engleskoj i u Hrvatskoj i u svim zemaljima. Toliko smo puta čitali te podatke, koliko su pretrpeli gubitaka i koliko je klubova zatvoreno po svetu zato što su uveli zabranu pušanja.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:47 DA LI BISTE PREŠLI NA ELEKTRIČNE CIGARETE ILI ZAUVEK OSTAVILI PUŠENJE? Olček: Ovi proizvodi smanjuju rizik, ali NISU BEZ NJEGA!