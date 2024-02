OTKRIVAMO SPISAK 10 FAKULTETA KOJI SU POVEĆALI ŠKOLARINE: Još dva najavila dizanje cena! Najmanje povećanje na Učiteljskom!

Budući brucoši će ove i naredne godine i dalje polagati prijemne ispite na fakultete po ustaljenom modelu, dok bi u junu 2026. trebalo da polažu državnu maturu umesto prijemnog. Oni koji se spremaju da sada dobiju indeks i ukoliko ne upadnu na budžet moraju da znaju da će školarine na 10 od 31 fakulteta Beogradskog univerziteta biti skuplje od 3.000 do 20.000 dinara.

Prorektor za nastavu BU prof. dr Dejan Filipović rekao je za Kurir da su povećanje cena najavili i FPN i Matematički fakultet, ali da čekaju odluku Saveta fakulteta.

- Školarine su povećali Elektrotehnički i to samo za program elektrotehnika i računarstvo na osnovnim i master studijama, Rudarsko-geološki fakultet, FON, Šumarski, Ekonomski, Filološki je povećao samo na dva programa, Učiteljski, Defektološki fakultet (FASPER), Veterinarski na svim stepenima i Fakultet za fizičku hemiju. Najmanje povećanje je na Učiteljskom fakultetu za 3.000 dinara. Što se tiče ostalih studija na ETF i Veterini je uvećano za 18.000 dinara za osnovne studije - naveo je dr Filipović i dodao da će Rektorat u narednim danima objaviti objedinjeni spisak fakulteta koji su korigovali cene.

Umesto dosadašnjih 159.000 dinara na FON-u če školarina iznositi 171.000 dinara. Studenti Šumarskog će umesto 72.000 studije plaćati 80.000 dinara. Na Učiteljskom fakultetu školarina je do sada iznosila 108.000 dinara, a biće 111.000. Cene školarina na Ekonomskom fakultetu su bile između 106.212 i 139.754 dinara, a nakon korigovanja biće između 112.479 i 147.999 dinara. Školarina na ETF će umesto 126.000 iznositi 144.900 dinara.

- Povećali smo školarinu, ali to nije nešto značajno i to samo na studijskim programima elektrotehnike i računarstva za 15% - rekao je za Kurir dekan Elektrotehničkog fakulteta prof. dr Dejan Gvozdić.

Senat Univerziteta u Beogradu je upurio apel nadležnim organima koji se tiče rešenja pitanja materijsalnih troškova i izjednačavanja cene rada u visokom obrazovanju sa cenom rada u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Senat je usvojio i Politiku upisa studenata za školsku 2024/25. godinu, kvote za upis brucoša slične su kao i prethodnih godina, a osnovne akademske studije ove godine će moći da upišu 15.203 buduća studenta. Planirano je da iz budžeta bude finansirano 9.778, a 5.425 će biti samofinansirajućih, ali konačnu odluku doneće Vlada Srbije. Trka za indeks u prvom upisnom junskom roku počinje prijavom i predajom dokumenata od 19. do 22. juna, dok će prijemni ispit biti održan od 24. do 28. juna.

Fakulteti koji sigurno ostaju sa starim cenama

Dekan Mašinskog fakulteta prof. dr Vladimir Popović, dekan Hemijskog fakulteta Goran Roglić, dekan Arhitektonskog fakulteta Vladimir Lojanica i dekan Saobraćajnog fakulteta Nebojša Bojović rekli su za Kurir da fakulteti na čijem su čelu sigurno neće povećavati cene školarina.

ČINJENICE

Prvi upisni rok

- prijava i prijem dokumenata od 19. do 22. juna - 24. do 28. juna polaganje prijemnog ispita - najkasnije 1. jula fakulteti objavljuju preliminarne rang liste - najkasnije do 8. jula Univerzitet objavljuje konačne rang liste - upis kandidata od 8. do 12. jula - najkasnije 13. jula fakulteti dostavljaju Univerzitetu broj upisanih studenata

Drugi upisni rok

- 29. do 30. avgusta prijava i prijem dokumenata - 2. - 3. septembar prijemni ispiti - najkasnije 4. septembra fakulteti objavljuju preliminarne rang liste - najkasnije 9. septembra Univerzitet objavljuje konačne rang liste - upis kandidata najkasnije do 12. septembra - najkasnije do 13. septembra fakulteti dostavljaju Univerzitetu broj upisanih studenata

Treći upisni rok

- 16. i 17. septembar prijava i prijem dokumenata - 18. i 19. septembar prijemni ispiti - najkasnije 20. septembra fakulteti objavljuju preliminarne rang liste - najkasnije 26. septembra Univerzitet objavljuje konačne rang liste - najkasnije do 27. septembra upis kandidata - najkasnije 30. septembra fakulteti dostavljaju Univerzitetu broj upisanih studenata