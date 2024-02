DESET FAKULTETA NAJAVLJULJE POSKUPLJENJE ŠKOLARINA OD 3 DO 15 HILJADA DINARA! Godina na FON-u biće čak 171.000 dinara!

Predložene kvote za upis budućih brucoša na Univerzitetu u Beogradu slične su prošlogodišnjim, a deset fakulteta najavljuje veće školarine od 3.000 do 20.000 dinara. Istovremeno, profesori našeg najstarijeg i najvećeg univerziteta još jednom ukazuju na finansijske probleme sa kojima se suočavaju, pa apeluju na nadležne da pronađu rešenje.

U narednoj akademskoj godini na osnovnim, master i doktorskim studijama na beogradskom univerzitetu biće mesta za 27.708 akademaca. Osnovne studije moći će da upišu 15.203 brucoša. Gotovo dve trećine školovaće se o trošku države, prenosi RTS.

- Naravno, ovo su samo prve brojke. Ukoliko neki fakultet akredituje studijski program do trenutka raspisivanja konkursa on će kroz Senat biti procesuiran i ići će se na proširenje konkursa - kaže prof. Dejan Filipović, prorektor Univerziteta u Beogradu za RTS.

Na biologiji će uslovi upisa biti identični prošlogodišnjim.

- Biološki fakultet nije menjao kvote, to je već unazad desetak godina. Što se tiče školarina Biološki fakultet je pre dve i po godine promenio školarine. Trenutno je za osnovne studije 90.000 dinara i dalje - navodi prof. Ljubiša Stanisavljević, dekan Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Osim većeg broja studenata, FON najavljuje i nove cene. Prateći rast cena još devet fakulteta povećava školarine.

- S obzirom na porast stalnih troškova, s obzirom na inflaciju, a imajući u vidu platežnu moć roditelja, za nekih 7,6 posto je predloženo povećanje cene školarine - ističe prof. Milan Martić, dekan FON-a.

Dugogodišnje nerazumevanje finansiranja visokog obrazovanja, kažu profesori, dovelo je do još jednog apela upućenog nadležnim organima. Tiču se rešenja pitanja materijalnih troškova i cene rada.

- Mi na to ukazujemo već više od godinu dana, imali smo brojne sastanke sa predstavnicima Vlade, ministarstvima, formirana je čak i jedna radna grupa koja bi trebalo da pripremi novi predlog Zakona o finansiranju visokog obrazovanja - ukazuje prof. Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu.

Profesori će na majskoj sednici Senata analizirati šta je urađeno i na osnovu toga doneti odluku o narednim postupcima.

Kako "Novosti" saznaju, školovanje će u narednoj godini biti skuplje na Fakultetu organizacionih nauka, gde je cena sa 159.000 dinara podignuta na 171.000, a dekan prof. dr Milan Martić kaže da je povećanje manje od inflacije.

Nešto veća cena je i na Učiteljskom fakultetu, koji je školarinu sa 108.000 dinara podigao na 111.000, što je, kako kaže dekan Danimir Mandić, povećanje od od 2,7 odsto.Veće cene su i na Ekonomskom fakultetu koji je "poskupeo" za šest odsto, a to znači da školovanje ovde košta između 112.479 dinara i 147.999 dinara, lane je to bilo između 106.212 i 139.754 dinara.

I Šumarski fakultet je podigao školarinu za 10 odsto, pa će budući akademci koji ne uđu na budžet plaćati 80.000 umesto dosadašnjih 72.000 dinara. Dekan prof. dr Branko Stajić kaže da ova visokoškolskih ustanova školarine nije podizala od 2015. godine, a da mali broj studenata plaća ovu cenu jer većina kandidata uđe na budžet, a oni koji, ipak, plaćaju mogu to učinitina četiri rate.

Cene školarina, međutim, nisu podizali neki od najpoplarnijih fakulteta, kao na primer, Medicinski, a dekan prof. dr Lazar Davidović kaže da se studneti na ovom fakultetu već dugo školuju po starim cenama. Ista situacija je i na Stomatološkom, a cene nisu povećavali ni Mašinski, Arhitektonski, Građevsinki, Biloški, Hemijski, Filolološki, Poljoprivredni, Pravni...

Inače, kalendarom upisa predviđeno je da prvi (junski) upisni rok počinje 19. juna prijavljivanjem kandidata koje traje do 22. juna. Prijemni ispiti biće održni od 24. jun do 28. juna, a fakulteti treba najkasnije do 1. jula da objave preliminarne rang-liste po studijskom programu. Najkasnije do 8. jula Univerzitet objavljuje konačne rang liste po studijskim programima koje su osnov za upis. Upis kandidata predviđen je najkasnije od 8. do 12. jula.

