POJEDINI RODITELJI SE PROTIVE IMUNIZACIJI ILI JE ODLAŽU: Moraju da plate do 150.000 dinara ako ne vakcinišu dete, a preti im i OVO

Uprkos tome što je vakcinacija u Srbiji obavezna, a zakon predviđa i novčane kazne do 150.000 dinara za roditelje koji odbijaju imunizaciju dece, pa čak i oduzimanje roditeljskog prava, pojedini očevi i majke antivakseri se na raznorazne načine dovijaju da to izbegnu. Neki vakcinaciju odlažu godinama tvrdeći da im je dete bolešljivo i da baš tad ne može da bude pelcovano, a ima i pojedinaca koji pedijatrima nude novac i ne pitaju koliko košta samo da bi dobili potvrdu da im je dete sve vakcine primilo pre polaska u prvi razred osnovne škole!

Do epidemije velikog kašlja, ali i nova dva slučaja morbila, prema oceni stručnjaka, doveo je jak antivakcinalni lobi, a tome doprinosi i to što nadležni organi u praksi skoro pa i ne primenjuju jasne zakonske mere.

Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, vakcinacija u Srbiji je obavezna, a za one koji odbiju da vakcinišu svoju decu predviđene su kazne od 50.000 do 150.000 dinara. Pored toga, prema Porodičnom zakonu, do oduzimanja roditeljskog prava može doći i ako roditelj ugrožava zdravlje deteta i grubo zanemaruje dužnosti iz sadržine roditeljskog prava.

Kako su preneli neki mediji, Prekršajnom sudu u Beogradu je za godinu dana bilo podneto čak 240 prijava zbog nevakcinisanja dece. Prve novčane kazne izrečene su 2015, 2017. i 2018. godine, i to u Beogradu tri i u Kragujevcu jedna.

U 2020. formirano je 15 predmeta, odnosno prekršajnih postupaka protiv nesavesnih roditelja zbog odbijanja da vakcinišu decu obaveznim vakcinama, a ni u jednom nije doneta oslobađajuća presuda. U šest predmeta sudije su donele osuđujuću presudu. U narednoj godini, 2021, formirano je 59 predmeta, u 14 je doneta osuđujuća presuda, a u šest oslobađajuća. Tokom 2022. godine bilo je 60 predmeta i ni u jednom još nije doneta oslobađajuća presuda, a u šest slučajeva je presuda bila prekršajna.

Pedijatar dr Tomislav Stevanović navodi da je u prethodnih nekoliko godina svega 20 odsto roditelja kažnjeno novčano.

- Postoje i druge sankcije, recimo, ako nisu vakcinisali prvo dete, a dobili su drugo, neće dobiti novčanu pomoć od države za njegovo rođenje. Jedna od sankcija je i da ne mogu dete upisati u vrtić. Procedura je takva da se po kartonu vidi da neko dete nije vakcinisano, onda pedijatar ili glavna sestra to prosleđuju sanitarnom inspektoru, koji kontaktira s roditeljima - objašnjava dr Stevanović, dodajući:

- Ako roditelj ne prihvati vakcinaciju, onda to šalju prekršajnom sudu i onda je na sudiji da tog roditelja kazni ili ne. Te kazne su u praksi manje od propisanih ili se roditelji uopšte ne kažnjavaju i to se održava kao epidemija velikog kašlja ili povratak malih boginja. Posle toga roditelj nikad ne vakciniše svoje dete, a ta kazna, ako i bude, prođe.

On ističe da je problem i to što roditelji ne kažu da odbijaju vakcinaciju, već je odlažu, a koliko se vakcinacija može odlagati - nije precizirano.

- Postoje advokati koji čak pišu preporuke o odlaganju vakcine roditeljima, a neki za to naplaćuju i 100 evra. Naravno, to zdravstvene ustanove ne prihvataju. Problem je što je antivakcinalni lobi ojačao tokom korone, a u suštini, to je i odnos pravosuđa prema vakcinaciji. Imamo i balans koji nije jasan - osnovna škola je obavezna, a obavezna je i vakcina, a opet imamo decu koja nevakcinisana idu u osnovne škole!

Prof. dr Georgios Konstantinidis Privremena sprečenost ne bi trebalo da traje duže od dve nedelje Predsednik Udruženja pedijatara Srbije prof. dr Georgios Konstantinidis objašnjava da doktor ne može da natera roditelje da decu vakcinišu, ali da to može prijaviti zdravstvenom inspektoru. Prof. dr Georgios Konstantinidis foto: Kurir tv - Bude pokrenuta procedura i onda je sve na pravosudnim organima. Dobar deo uglavom zastari. Dete može da bude privremeno sprečeno da u nekom trenutku primi cepivo, ali ta sprečenost ne bi trebalo da traje duže od dve nedelje. Nakon toga bi trebalo da se vakciniše. Ne znam za neki slučaj da je dete bolesno mesecima i godinama pa da se ne vakciniše, osim ako nije u pitanju bolest zbog koje zaista ne sme da primi vakcinu - navodi i dodaje: - Neki su u zabludi da MMR vakcina ima veze sa autizmom. Suština je u jednom usvojenom obrascu ponašanja i uticaju antivakcinalnog lobija.

Dr Jelena Mitrović, načelnica službe pedijatrije u Domu zdravlja "Dr Simo Milošević", objašnjava da postoje dve grupe roditelja - oni koji zaista ne žele da vakcinišu dete i oni koji su zabrinuti da li je dete dovoljno zdravo da bude vakcinisano.

- Mi kao lekari smo tu da procenimo da li dete može da primi vakcinu ili ne. Ima mnogo onih koji to odlažu. Ukoliko odbiju vakcinaciju, mi šaljemo prijavu sanitarnom inspektoru. Međutim, većina je ne odbija, samo je odlažu. Za upis u vrtić ne dajemo potvrdu ako dete nije vakcinisano, ali za upis u osnovnu školu moramo da damo potvrdu i na njoj navodimo ukoliko dete nije kompletno vakcinisano. Mi svakako redovno podsećamo roditelje da deca treba da prime vakcinu.

To u praksi očigledno često znači da dete krene u školu iako nije imunizovano i ostane nevakcinisano, kao što je slučaj dečaka od 15 godina koji je oboleo od morbila pre nekoliko dana. Škola mora da ga primi jer je po zakonu osnovno obrazovanje obavezno, na onaj vakcinalni karton do polaska u prvi razred s vremenom se izgleda zaboravi i na kraju ponovo imamo zarazne bolesti za koje se mislilo da su iskorenjene upravo zahvaljujući vakcinama.

