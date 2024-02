TEODORA I NJENI SINOVI JEDVA PRELEŽALI VELIKI KAŠALJ: Nekoliko puta je beba poplavela, gušila se i gubila dah! Živeli smo u strahu

Nekoliko puta je beba poplavela, gušila se, a dešavalo se i da krene da udahne i da prestane da diše! Bila sam prestravljena, plašila sam se onog najgoreg - smrti!

Ovako počinje priču za Kurir Teodora Radosavljević (21) iz Leposavića, majka čija su oba sina (dve i po godine i osam meseci starosti), pa i ona sama bili zaraženi velikim kašljem. Podsetimo, pertusis je u Srbiji odneo živote pet beba, koje su bile suviše male da bi bile potpuno vakcinisane, dok je potvrđeno ukupno 1.595 slučajeva velikog kašlja u periodu od 1. januara 2023. do 28. januara 2024.

Teodorini sinovi oboleli su od velikog kašlja početkom avgusta prošle godine, ali je put do prave dijagnoze trajao skoro mesec dana. Najpre se zarazio stariji sin, koji je u tom trenutku imao dve godine i koji je bio vakcinisan, a potom bebica, koja je tada imala tri meseca, ali još nije bila vakcinisana.

Suvi kašalj

- Prvo se razboleo stariji sin, počeo je da kašlje, i to je bio suvi kašalj. Otišli smo kod lekara i dali su nam inhalaciju. Međutim, bilo je sve gore. Posle sedam dana i beba je počela da kašlje. Išli smo od jednog do drugog pedijatra mesec dana i svi su nam davali istu terapiju inhalacijom. Niko nije posumnjao na veliki kašalj - priseća se Teodora.

Dodaje da je postalo toliko zastrašujuće jer se dešavalo da beba udahne i da ne može da diše jer je sekret bio toliko lepljiv da nije mogla da udahne vazduh.

- Nisam smela da spavam dok oni spavaju, dešavalo se da se beba guši, pa smo suprug i ja spavali na smenu jer je neko morao da ih prati. Jedan od lekara nas je ubeđivao da je nemoguće da deca imaju veliki kašalj. Sećam se da je bila nedelja po podne i da više nisam smela da čekam, jedva smo našli lekara u Novom Pazaru koji nas je primio. Doktorka nam je odmah s vrata rekla da je to veliki kašalj i da je najbolje da zbog bebinog uzrasta ona bude hospitalizovana - navodi naša sagovornica.

U bolnici pet dana

Stariji sin je primio injekcije i dobio je hemomicin, a beba je hospitalizovana. U bolnici su bili pet dana, a pored njih bile su još dve bebice takođe zaražene pertusisom.

- Klinička slika je i kod jednog i kod drugog sina bila identična. Sa inhalacijom smo nastavili i nakon otpusta, ali se kašalj nastavio naredna tri meseca, a možda i duže. Bebin imunitet je toliko narušen i oslabljen da je svaki naredni virus pokupio, on i sada kašlje, ali mnogo manje. Takođe se desi i kod starijeg sina da se zakašlje jednom nedeljno, i to je takav krik, koji je inače karakterističan za veliki kašalj - priča Teodora, koja se i sama razbolela i dobila veliki kašalj:

- Kod mene je to bilo dosta blaže, jedino je kašalj bio jak i dovodio do povraćanja. Verujem da je beba prošla dosta dobro i zbog dojenja, bitno je da je sada sve prošlo. U jednom trenutku sam se plašila da će se desiti ono najgore. Sećam se, išli smo kod lekara, beba je spavala u kolima, krenuo je da udahne i počeo da plavi, uopšte nije disao. Izvukli smo ga iz kola, tapkali kako bi se povratio. Bili smo prestravljeni, u mojoj glavi je sve to predugo trajalo! Doktorka mi je posle objasnila da se to može dešavati kod velikog kašlja, i desilo nam se nekoliko puta. Hvala bogu pa je sve prošlo!

Vakcina važna Sprečava komplikacije i smrtni ishod Kako su lekari već objasnili za Kurir, pertusis je oboljenje koje ni nakon infekcije, a ni nakon vakcinacije ne ostavlja dugotrajni imunitet. Imajući u vidu da imunitet nakon poslednje primljene doze vakcine koja sadrži komponentu protiv velikog kašlja traje pet do 10 godina, slabljenje postvakcinalnog imuniteta je jedan od razloga što je i najveći broj obolelih registrovan kod osoba uzrasta od 10 do 14, odnosno 15 do 19 godina. - Treba imati u vidu da osobe koje su vakcinisane mogu dobiti pertusis, ali su tu komplikacije i smrtni ishodi jako retki. Zato je vakcina važna! Kod nas se prva doza prima u prvoj godini života, odnosno do navršenih šest meseci, revakcina se obavlja u drugoj godina, potom pred polazak u školi. Revakcina mnogo znači, a u svetu se daje i u osmom razredu, ali i na svakih deset godina. U nekim zemljama čak se daje i trudnicama kako bi beba bila zaštićena u prvim mesecima života - objasnio je pedijatar dr Saša Milićević.

