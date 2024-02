DECA UMIRU ZBOG NISKOG STEPENA VAKCINACIJE: Sud časti i dalje ćuti o 18 lekara antivaksera iz vremena korone! Stručnjaci optužuju!

Pet beba preminulo je u Srbiji od velikog kašlja! Broj zaraženih vrtoglavo raste - ukupno je 1.595 potvrđenih slučajeva velikog kašlja u periodu od 1. januara 2023. do 28. januara 2024. Nepotvrđenih verovatno mnogo više, jer nisu svi išli da se testiraju. Lekari ističu da je situacija takva zbog smanjenog obuhvata imunizacije i uticaja antivaksera, što je dovelo do toga da se vrate neke zarazne bolesti za koje se smatralo da su iskorenjene!

Kada god su se javljali teži slučajevi infekcija sa smrtnim ishodima, do javnosti su stizale informacije da će pred sudom časti Lekarske komore Srbije da se nađu te i te osobe zbog pogubnog delovanja antivakserskim stavovima na društvo. Poslednji put postupak je pokrenut u novembru 2021. protiv 18 lekara zbog osnovane sumnje da su savetovali i lečili pacijente od kovida 19 lekom "ivermektin". Kao i za prethodne slučajeve, tako ni za ovaj javnost nije nikada upoznata sa epilogom.

Zbog izrazite aktivnosti protivnika imunizacije ponovo nam umiru deca od bolesti na koju smo zahvaljujući vakcinama zaboravili! Kurir je juče pokušao da od ljudi iz LKS i suda časti dobije odgovore, ali smo naišli na zid ćutanja.

Nezvanično nam je iz LKS rečeno da su pitanja koja smo im uputili i mejlom prosleđena stručnoj službi i da ćemo odgovore dobiti tokom naredne sedmice. Direktor LKS dr Miodrag Stanić nam je odbio poziv i u SMS zatražio da mu napišemo poruku, što smo i učinili. Predsednik sudija Vrhovnog suda časti LKS, prof. dr Radovan Karadžić, rekao je da mu pitanja dostavimo na mejl adresu Vrhovnog suda časti.

Takođe, nezvanično smo saznali da je inspekcija te 2021. prikupila detalje, da je postupak pokrenut i da su sprovedene određene istražne radnje, a bilo je uključeno i Posebno tužilaštvo za VTK radi utvrđivanja identiteta.

- Moguće da je doneta odluka o zastajanju u postupku kako ne bi istekao rok trajanja postupka od dve godine - naveo je izvor Kurira.

Zlotvorsko delovanje antivaksera

Epidemiolog dr Zoran Radovanović naglašava da su vakcine najveći doprinos medicine i civilizacije i da ne postoji mera koja je korisnija od vakcinacije.

- Mi smo eliminisali dečju paralizu, tetanus, difteriju, to su ogromni uspesi, ali poslednjih godina upravo zbog antivakcinaša obuhvat imunizacije opada i onda nam se vraćaju neke od tih bolesti. Argumenti antivakcinaša su lažni, izmišljeni i neprovereni. Međutim, oni ostavljaju utisak kod naroda. Međutim, kad dođe do pomora, kao 2018. godine, kada je 15 osoba preminulo od malih boginja, oni su se pravili ludi, ali su oni direktno odgovorni za smrt. Zbog njihovog zlotvorskog delovanja došlo je do epidemije i pomora. Malo se primire, pa kasnije krenu sa sličnim izjavama.