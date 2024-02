"APELUJEM NA SVE RODITELJE, OVAKO ĆETE ZAŠTITI DETE" Doktorka Zdravković iz Niša: Ovo su prvi znaci velikog kašlja, URADITE OVO

U Nišu je u poslednjih mesec dana zabeležen povećan broj respiratornih infekcija koje prati i uporan kašalj. Nekoliko slučajeva, sa dugotrajnim, nadražajnim kašljem, koji liči na veliki, upućeno je na dalju dijagnostiku. Kakva je trenutna situacija u ovom gradu, otkrila je novinarka Kurira Milena Antić.

O svemu ovome Milena je razgovara sa načelnicom pedijatrije Niškog doma zdravlja dr Snežanom Zdravković koja je odgonentula kakva je situacija.

- Pa upravo kako ste i najavili, bolja epidemiološka situacija u Nišu. Nadamo se da će tako i ostati, znači sporadičan je broj dece sa sumnjom na pertusis, upućene dalje na dijagnostiku i lečenje. Naravno da je ovo sada i prilika da apelujemo na roditelje dece koja nisu primila redovnu svoju vakcinu protiv velikog kašlja, koja ulazi u sastavni deo pentaksim vakcine, odnosno te kombinovane redovne vakcine, da dovedu svoju decu da se vakcinišu i samim tim zaštite ne samo sebe nego i one ljude u svom okruženju i male bebe koje nisu stigle da prime vakcinu ili već starije osobe ili osobe sa hroničnim bolestima kod kojih je taj vakcinalni imunitet već davno, da kažemo, slabio - započela je Zdravković, pa se osvrnula na simptome kod dece:

- Pa početak pertusisa ili velikog kašlja je sličan svim drugim respiratornim infekcijama. Znači taj neki kataralni stadion kako ga mi zovemo se karakteriše slinavljenjem, nekom temperaturom sa ili bez kijanja, kašljem koji u početku bude kao i kod svih drugih infekcija suvi nadražajan i ta faza tog nekog kataralnog stadiona traje negde otprilike 7 do 10 dana. Potom ulazi u drugu fazu začepljujućeg i iscrpljujućeg kašlja koji se javlja pretežno noću, ali može i tokom dana. To začepljivanje ide i do cijanoze, do gubitka daha, do iscrpljivanja respiratorne muskulature. I opet kažem, kada su u pitanju male bebe, kod kojih je i nezreo taj respiratorni trakt, koja nisu stigla da prime tu pentaksin vakcinu, zaista može dovesti do ozbiljnih, ne samo respiratornih komplikacija, nego i neuroloških.

