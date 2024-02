RODITELJI ANTIVAKSERI UCENJUJU LEKARE, TRAŽE GARANCIJE DA VAKCINE NISU ŠTETNE DA BI IZBEGLI PELCOVANJE! Donose formular na potpis!

Nakon epidemije koronavirusa i širenja lažnih informacija o štetnosti vakcinacije pojedini roditelji antivakseri, koji se protive vakcinisanju svoje dece, toliko su ubeđeni u svoje stavove da čak lekarima na potpis nose formulare kojima bi lekar trebalo da garantuje da dete neće imati nikakve posledice od vakcine, što je, prema ocenama sagovornika Kurira, suludo i nepotrebno s obzirom na to da je vakcinacija jedini spas protiv nekih zaraznih bolesti!

Uticaj antivaksera doveo je do toga da se u Srbiju vrati veliki kašalj, od kog je preminulo čak pet beba, dok je potvrđeno 1.595 slučajeva velikog kašlja u periodu od 1. januara 2023. do 28. januara 2024. godine.

Pritisak na lekare

Antivakcinalni lobi toliko je jak da je mnoge roditelje odvratio od obavezne vakcinacije protiv opasnih zaraznih bolesti, a lekari za Kurir upozoravaju da pojedini očevi i majke donose pedijatrima na potpisivanje sulude formulare tražeći garancije da vakcina neće škoditi detetu, a sve kako bi sprečili vakcinaciju.

Epidemiolog dr Zoran Radovanović rekao je za Kurir da antivakcinaši imaju razdoran uticaj na poverenje građana i obuhvat vakcinacijom, te da su roditelji počeli da prave formulare koje nose pedijatrima na potpis.

- Oni uslovljavaju pedijatre da potpisuju te formulare na kojima pedijatar garantuje da se detetu neće desiti ništa negativno od vakcine i da vakcina nema štetnih sastojaka! Pedijatar ne može davati takve izjave, on vrši svoju dužnost, a roditelj je taj koji je odgovoran ako odbije da vakciniše dete. Stvar je u tome da vakcina sprečava ogroman broj smrtnih slučajeva, jasno je da se kod nekog može desiti alergijska reakcija, ali vi vakcinom spasete milion ljudi, a 10 njih dobije tešku alergijsku reakciju - napominje dr Radovanović.

On ističe da roditelji ne bi smeli da tako nešto rade i navode lekare da takve izjave potpisuju.

- Lekar je dužan da prijavi takve roditelje sudiji za prekršaje. Problem je što je to jako stresno i to je u neku ruku i sukob s roditeljima. Dešava se da, kad pošalju prijavu, ona završi u fioci, često sudije za prekršaje ne preduzimaju ništa i takvi roditelji likuju, a i ako ih kazne, to su kazne ispod zakonskog minimuma. Minimalna kazna je 30.000 dinara, ako i nakon toga roditelj ne vakciniše dete, sledi kazna od 150.000 dinara, a ako i dalje odbija da vakciniše dete, pedijatar obaveštava Centar za socijalni rad zbog zanemarivanja deteta - objašnjava dr Radovanović.

Pad obuhvata vakcinacije

Da roditelji nose formulare pedijatrima, potvrdio je i pedijatar dr Saša Milićević, koji sa takvim roditeljima nije imao iskustva, ali neke njegove kolege jesu.

Prekršajni postupci Raste broj prijava protiv roditelja U 2020. formirano je 15 predmeta, odnosno prekršajnih postupaka protiv nesavesnih roditelja zbog odbijanja da vakcinišu decu obaveznim vakcinama, a ni u jednom nije doneta oslobađajuća presuda. U šest predmeta sudije su donele osuđujuću presudu. U narednoj godini, 2021, formirano je 59 ovakvih predmeta, gde je u 14 slučajeva doneta osuđujuća presuda, a samo u šest oslobađajuća. Tokom 2022. godine je bilo 60 predmeta i ni u jednom još nije doneta oslobađajuća presuda, dok je u šest slučajeva prekršajno osuđeno. Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je da deca moraju da prime zaštitu od 11 zaraznih bolesti, ali mnogi roditelji se ne pridržavaju te zakonske obaveze.

- To su neki papiri gde lekar mora da potvrdi da se detetu neće desiti ništa od vakcine, što je besmisleno, jer, znate, vakcina, kao i svaki drugi lek, može da izazove reakciju u vidu temperature, crvenila ili ospe. Mi lekari postupamo po preporukama SZO i Lekarske komore Srbije, i pridržavamo se kalendara imunizacije - napominje dr Milićević.

Kaže i da su retki lekari koji potpišu taj formular, kao i da je s tim počelo tokom kovida, kada je lobi antivakcinaša znatno ojačao.

Brojka 30.000 do 150.000 dinara iznose novčane kazne u slučaju nevakcinisanja deteta

- Vakcina je jedina zaštita protiv mnogih bolesti, kao što je i veliki kašalj. Našli smo se u ovakvoj situaciji sada, imali smo i epidemiju morbila i sada velikog kašlja jer je antivakcinaški lobi jak, i to predstavlja veliki problem jer opada obuhvat imunizacije i revakcinacije i javljaju nam se epidemije bolesti koje ne bi trebalo da budu aktuelne - naglašava naš sagovornik.

