BACI VAKCINU U KANTU I UPIŠI U ZDRAVSTVENI KARTON DA JE DETE VAKCINISANO! Muke lekara u malim mestima zbog roditelja antivaksera!

Doktorka, baci vakcinu u kantu i upiši u vakcinalni karton kao da je dete primilo. Niko neće znati. Znamo se, veruj mi!

Ovo su samo neki od suludih zahteva pojedinih roditelja antivaksera, koji se protive obaveznoj imunizaciji svoje dece, upućeni pedijatrima koji rade uglavnom u domovima zdravlja u manjim sredinama u Srbiji! Bude tu i potezanja rodbinskih veza, prijateljskih, a sve kako bi se izvršio pritisak. Na kraju, pošto nalete na tvrd orah, ljutiti roditelji prekidaju svaki odnos sa lekarom i ubuduće ga gladaju ispod oka kao najvećeg neprijatelja, koliko god pre toga bili bliski.

Kurir je već pisao o tome da neke mame i tate lekarima na potpis donose formulare kojima bi trebalo da garantuju da dete neće imati nikakve posledice od cepiva. Međutim, pedijatri iz unutrašnjosti sa kojima smo razgovarali otkrili su nam da imaju problema sa navalentnima koji na sve načine pokušavaju da ne vakcinušu svoju decu, a svesni su bez popunjenog kartona za imunizaciju ona ne mogu da se upišu u osnovnu školu. Dolaze lično, traže veze i vezice, prikriveno ponekad i priprete...

- Posebno nakon pandemije korone na društvenim mrežama i internetu proširile su se lažne informacije o štetnosti vakcina. Otada je počeo i veći pritisak na nas jer takve dezinformacije se brzo šire, a u manjim mestima se i prenose od usta do usta, pa još nadograđuju. Desilo mi se da je otac došao sa detetom koje je trebalo da se vakciniše MMR-om i počeo da vrši pritisak na mene da ne vakcinišemo dete, ali da upišemo kao da je primilo MMR. Rekao je da bacimo vakcinu u kantu i da on garantuje da niko neće to da zna. Kada sam to odbila i pokušala da mu pojasnim važnost vakcine i da time što odbija da vakciniše dete rizikuje detetov život on se strašno naljutio, a onda je i privatno dolazio kod mene kući da me natera da to uradim.

Naravno, odbila sam a on je besno izašao - priča nam doktorka koja je želela da ostane anonimna zbog sredine u kojoj živi i gde se, što se kaže, svi poznaju.

Dr Jelena Mitrović, načelnica službe pedijatrije u Domu zdravlja "Dr Simo Milošević" na Čukarici u Beogradu, za Kurir kaže da je čula da ima roditelja koji se raspituju da li neko poznaje nekog lekara ko bi tako nešto uradio.

- Zakonski su ovakve stvari vrlo kažnjive. Ukoliko neki roditelj to pokušava odmah bi trebalo da se obavesti policija kao i centar za socijalni rad. Mi konkretno nismo imali takvih situacija - rekla je dr Mitrović i dodala:

- Međutim, tačno je da određeni roditelji donose pedijatru formular i zahtevaju od lekara da ga popuni i tako se izjasni da li su sve komponente vakcine koje dete treba da primi bezbedne. I samo ako pedijatar potpiše, oni će u tom slučaju dozvoliti da dete se vakciniše.

Novi podaci GZZJZ Beograd Od 764 slučaja velikog kašlja - 49 nevakcinisane dece Na teritoriji Beograda, prema podacima GZZJZ Beograd, od marta 2023. do 4. feruara 2024. godine registrovano je 764 slučajeva obolevanja od velikog kašlja što je za 64 slučaj više u odnosu na prošlu nedelju. foto: Shutterstock - Uvidom u vakcinalni status, od ukupno 764 obolelih potpuno vakcinisanih je 491, nepotpuno vakcinisanih je 44 obolelih, dok je 49 nevakcinisane dece uzrasta 0-3 godine. Kod 180 obolelih vakcinalni status je nepoznat. Najveći broj obolelih je među decom uzrasta 10-19 godina, a među njima prednjače deca uzrasta 12 godina (94 obolelih), 13 godina (89 obolelih) i 14 godina (77 obolelih). Među najmlađima, uzrasta od 0 do 4 godine je obolelo 74. Zbog težine kliničke slike na hospitalnom lečenju je bilo 68 obolelih (među njima 57 dece uzrasta 0-3 godine). Kod dva hospitalizovana odojčeta, starosti 4 i 3 meseca je došlo do smrtnog ishoda 28. odnosno 29.1.2024. godine - navodi se na sajtu GZZJZ Beograd.

Podsetimo, uticaj antivaksera doveo je do toga da se kod nas vrati veliki kašalj, od kog je preminulo čak pet beba od jula prošle do januara ove godine, kao i druge zarazne bolesti koje su smatrane iskorenjenima upravo zavlajjući delovanju vakcina.

