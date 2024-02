POKRIVALI SE JAKNAMA, KUPALI U TERETANI Srpkinja otišla u BOGATU zemlju pa otkrila SUROVU ISTINU! Onda u pomoć uskočio ON (VIDEO)

Svaki početak novog životnog poglavlja van granica svoje zemlje je stresan i izazovan. A da nova mesta donose i nove probleme za koje niko u potpunosti nije pripremljen, iz svog primera potvrdila je i jedna Maša koja se pre nekoliko godina, tačnije 2018. godine zajedno sa svojom porodicom preselila na Novi Zeland.

Maša je na svom TikTok profilu ispričala za svoje pratioce koliko su zapravo sami počeci života na Novom Zelandu za nju, brata i roditelje bili stresni. Iako su sada, nakon nekoliko godina u potpunosti "stali na noge", prvih nekoliko meseci, kaže, nije bilo lako.

foto: Shutterstock

"Samo sloga i kožna jakna Srbina spašava", simbolično je napisala Maša u opisu svog videa u kom je navela koje su to stvari ona i njena porodica radili kada su se iz Srbije odselili 2018. godine.

"Pokrivali smo se kožnim jaknama"

"Mi smo iz leta, kraja leta u Srbiji došli ovde u zimu, i bilo je jako hladno, a kuća u kojoj smo živeli bila je užasna. Prozori i vrata, ništa nije dihtovalo, pa je bilo jako hladno i niko nam nije rekao da nemamo dovoljno ćebadi. Imali smo dva ćebeta na nas četvoro. Tako da smo se mi pokrivali tatinim kožnim jaknama, jer su one dosta teške i onda onako imamo osećaj da nam je toplije malo.

Pošto nismo ni imali krevete naravno, spavali smo dušecima na naduvavanje mesec dana svaku noć i doduvavali stalno, jer su se oni ispumpavali", rekla je ona.

Jedna Srpkinja im pomogla u nevolji

Takođe, objasnila je da su bez obzira na obaveze, školu i ostalo, na spavanje išli u osam a ustajali u pet, i to zbog jednog tužnog razloga.

"Mama je radila do šest a do posla joj je trebalo peške sat, sat i 20 minuta i tata se budio jako rano sa mamom i pratio je do posla, pa se vraćao kući. I svako jutro kada se probudi, on jakne kojima su se on i mama pokrivali, pokrije brata i mene. A brat i ja smo se budili rano jer nam je škola bila jako daleko, a jedna Srpkinja koju smo upoznali radila je blizu škole. I kako je ona počinjala da radi od sedam, a škola nama kreće od 15 do devet, mi smo tako, pošto se ponudila da nas vozi, svako jutro bili dva sata ranije u školi", objasnila je Maša, pa dodala da su ranije išli na spavanje, em što su svi bili umorni, em što tada, nisu imali prihode da kupe televizor, uvedu internet ili bilo šta što bi ih navelo da ostanu budni.

foto: Shutterstock

Kako je objasnila, nedostatak interneta i kompjutera napravio joj je problem tokom škole, jer nije imala gde da radi domaći, ali i problem u ljubavi, jer nije mogla često da se javlja momku u koga je, kao mlađa bila zaljubljena.

"Mesec dana smo jeli iste sendviče"

Što se tiče hrane, navodi da ni tu situacija nije bila sjajna.

"Što se tiče hrane, jeli smo iste sendviče svaki dan. Namirnice su bile baš skupe. Sećam se kad smo došli prvi dan, ulazimo u supermarket i prvo što vidimo bio je paradajz koji je bio oko 9 dolara, pre pet i po godina! Tada smo odlučili da kupimo ono najosnovnije - margarin, salamu i kisele krastavce, to smo jeli mesec dana svaki dan", priznala je ona.

U pomoć im uskočio i Makedonac

Takođe, dodala je, da joj se otac, nakon pronalaska morao preseliti u drugi grad, a majka morala da ostane na tadašnjem poslu u drugom gradu. To je dovelo do toga da je otac morao, usled nemanja novca za dodatnu stanarinu, da spava u radionici i da se kupa u teretani.

"Tata je upoznao jednog Makedonaca koji je imao mehaničarsku radionicu i taj Makedonac mu je dao da spava na njegovom kauču u sred radionice. A kako u radionici nije bilo tuš kabine, onda je uplatio teretanu gde je odlazio samo da se okupa", rekla je devojka sa suzama u očima.

Sada, nakon šest godina, situacija nije ni nalik onoj kakva je bila, jer su se, kako je navela sada već uklopili u novu sredinu - sa dobrim platama i mnogo boljim standardom života.

Njena priča dirnula je mnoge na TikToku koji su joj u komentarima priznali da ne postoji ništa jače nego porodica koja se zajedničkim snagama bori onda kada je najteže.

Kurir.rs/Blic