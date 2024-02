EVO KAD POLICIJA MOŽE DA VAM ODUZME VOZILO! Major MUP Radenković: Ovo je praksa u većini zemalja, auto se vraća U OVOM SLUČAJU

Novi Pravilnik o načinu kontrole i regulisanja saobraćaja, po kojem policija može da privremeno oduzme automobil nesavesnim vozačima, već je stupio na snagu i prvo vozilo je oduzeto.

Vozač iz Leskovca je odbio da uradi alko test zbog čega je ostao bez automobila.

01:38 NOVI PRAVILNIK NA SNAZI, LESKOVČANIN ODBIO ALKO TEST I ODUZELI MU VOZILO! Major policije: Ovo su DVA uslova za oduzimanje auta

Koji su još razlozi zbog kojih vam policija može oduzeti auto, proveravao je novinar Kurira Nikola Vujović sa majorom Aleksandrom Radenkovićem iz uprave saobraćajne policije.

- Privremeno oduzimanje vozila će trajati do okončanja postupka. Jako je važno da ova mera neće pogoditi prosečnog vozača, već isključivo one najneodgovorniji, samo oni koji su zatečeni u činjenju težeg prekršaja, a oni jesu propisani čl. 329 i 330. Dakle, to su najekstremniji slučajevi kršenja propisa. Pored toga, uslov je da je osoba koja je zatečena u činjenju prekršaja minimum dva puta pravno osuđena zbog sličnih prekrašaja. Ovo, ponavljam, nije mera oko koje bi trebalo da se brine prosečan vozač.

