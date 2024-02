POVEĆAJTE KAZNE U SRBIJI ZA PRODAJU I TOČENJE ALKOHOLA MALOLETNICIMA DA SPREČIMO OPIJANJE DECE: Novčane kazne su mizerne

Trovanje alkoholom 33 tinejdžera, među kojim i mlađih od 15 godina, u noćnom klubu "Siner" za Dan zaljubljenih jeste šokantno, ali ne i potpuno iznenađujuće imajući u vidu koliko su u Srbiji blage kazne za prodaju i točenja žestine maloletnicima, dok zabrana kozumiranja istog za tu populaciju uopšte i ne postoji, ocenjuju sagovornici Kurira koji se zalažu za oštrije kažnjavanje prestipnika većim novčanim kaznama, ali i privremenim zatvaranjem lokala koji deci toče alkoholna pića.

Naime, prema Zakonu o javnom redu i miru (članu 21) kazna za prodaju alkohola maloletnom licu koje nije navršilo 16 godina je novčana i to za odgovorno lice od 20.000 do 100.000 dinara, za pravno lice od 200.000 do 500.000 dinara, a preduzetnika od 50.000 do 200.000 dinara. Začuđujuće je što, prema ovom zakonu, točenje alkohola maloletnicima koji su napunili 16 godina nije kažnjivo.

Međutim, po Zakonu o zaštiti potrošača (član 23), prodaja, usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića zabranjeni su licima mlađim od 18 godina i kazna za pravno lice je 50.000 dinara. U slučaju sumnje da potrošač ima manje od 18 godina trgovac nije dužan da proda ili usluži alkohol dok potrošač ne da na uvid lični dokument.

Mizerne sankcije u Srbiji

Jovan Ristić, pravnik organizaciji potrašača Efektiva, kaže za Kurir da kažnjavanje onih koji prodaju alkohol maloletnicima zavisi od toga da li je reagovala policija ili tržišni inspektor.

- Prednost izlaska na teren tržišnog inspektora je što na licu mesta daje prekršajni nalog. U suštini dobro je što mi zabranu o prodaji alkohola maloletnicima imamo i u Zakonu o zaštiti potrošača koji zabranjuje prodaju i usluživanje mlađim od 18 godina, a ne 16. Kazna od 50.000 dinara u zakonu nije menjana od 2021. godine, od tada je inflacija podivljala i smatram da bi je trebalo pojačati kako bi se lanac prodaje zaustavio. Samo kažnjavanje maloletnika mislim da ne bi urodilo plodom jer deca lako mogu da dođu do alkohola. Zamole nekog ko ima više od 18 godina da im kupi, te zato kažnjavanje onoga ko prodaje mislim da bi dalo bolje rezultate.

Ristić ističe i da kada se ugostitelj uhvati u prekršaju nije neuobičajeno i da mu se zabrani rad.

- Ukoliko je prekršaj veći može doći i do zatvaranja. Svakako novčane kazne treba pojačati kako bi se pojedinci obeshrabrili da prodaju alkohol maloletnicima. Prvobitna odgovornost je na roditeljima, a onda na onome ko prodaje alkohol deci. Mora se poštovati i zakonska regulativa koja zabranjuje ulaz maloletnicima u noćni klub, a zatim i zakon o prodaji alkohola.

Granica za konzumiranje žestine U 13 država članica EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka, Nemačka, Grčka, Letonija, Litvanija, Malta, Holandija, Portugal i Slovačka) minimalna starosna granica za kupovinu alkohola je ista kao i za konzumiranje alkoholnih pića

U Nemačkoj, Grčkoj, Holandiji i Portugalu, minimalna starosna granica za konzumaciju alkohola odnosi se samo na javne prostore

U Estoniji je konzumacija alkohola dozvoljena tek od 18 godina, ali ne postoje utvrđeni propisi za kupovinu

U Ujedinjenom Kraljevstvu, u Engleskoj, Velsu i Škotskoj, deci uzrasta od 16 ili 17 godina je dozvoljeno da konzumiraju pivo, vino ili jabukovaču uz obrok u pratnji odrasle osobe, ali mogu da ga kupe tek sa 18 godina.

U Švedskoj je zakonska starost za služenje alkohola (u restoranima) 18 godina.

Hrvatska, Danska, Finska, Mađarska, Irska, Italija, Luksemburg, Poljska, Rumunija i Slovenija, kao i Srbija, zakonima ne nameću nikakve starosne uslove za konzumaciju alkohola

Advokat Slavka Babić slaže se da je u ovakvim slučajevima najveća odgovornost na roditeljima, ali i da je ugostitelj ili organizator koji služi alkohol prekršajno odgovoran.

- Turistička inspekcija kontroliše rad ugostiteljskih objekata samim tim ima ovlašćenja da kazni lice koje prodaje, uslužuje ili poklanja alkoholna pića licima mlađim od 18 godina, ali nema ovlašćenje da kazni maloletna lica koja konzumiraju alkohol - ukazuje za Kurir Babićeva i dodaje:

Granica za prodaju alkohola maloletnicima U 21 državi članici EU deca uopšte ne mogu da kupe alkohol

U Belgiji, Danskoj i Nemačkoj maloletnici sa više od 16 godina mogu kupiti pića sa manje od 1,2 odsto alkohola, a od 18. godine i ona jača

U Švedskoj minimalna starost za kupovinu alkohola sa više od 3,5 odsto je 20 godina

Na Kipru i Malti maloletnici sa 17 godina mogu kupiti alkohol, a u Luksemburgu sa 16 godina

U Austriji postoje dve različite starosne granice - 16 ili 18 godina - u zavisnosti od regiona i procenta uključenog alkohola

* Podaci Agencije EU za fundamentalne regije

- Novčane kazne za prodaju i točenje alkohola maloletnicima bi svakako trebale da budu u većem iznosu nego što su kod nas sada, a trebalo bi uvesti i kaznu privremene zabrane rada ugostiteljskog objekta. Takođe, zakonom treba zabraniti da osoba ispod 18 godina može da uđe u noćni klub.

Praksa u inostranstvu

Kada je reč o praksi u inostranstvu, zabranjena je prodaja alkohola mlađima od 18 u većini zemalja u EU, mlađima od 16 godina u Austriji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, odnosno mlađima od 21 godine u SAD gde je i najviša starosna granica, ali i najstrože kazne.

U Irskoj i SAD kazne i za maloletnike Novac, koristan rad, pa čak i zatvor U Irskoj sledi kazna od 500 evra maloletniku koji pije alkohol, ali i koji se pretvara da ima 18 ili više godina kako bi kupio alkohol. U SAD osobama mlađim od 21 godine koje samo pokušaju da kupe žestinu sledi novčana kazna do 100 dolara i/ili 24-32 sata društveno korisnog rada, plus oduzimanje vozačke dozvole na godinu dana (ako prestupnik nema vozačku, moraće da čeka godinu dana duže da je dobije). Kazna za mlade Amerikance koji kupuju alkohol ili su uhvaćeni da ga poseduju je 250 dolara i 24-32 sata društveno korisnog rada plus oduzimanje dozvole kao u prethodnom slučaju.

Inače, novčane kazne u Crnoj Gori za prodaju alkohola osobama mlađim od 16 godina su od trostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade, koja je tamo 450 evra. To znači da je tamo minimalna kazna 1.350 evra odnosno 158.180 dinara, dok bi maksimalna bila čak 9.000 evra odnosno 1.054.530 dinara.

U Hrvatskoj su pošle godine izmenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kazne za prodaju alkohola mlađim od 16 godina uvećane čak deset puta, i sada iznose od 200 do 1.000 evra.

Kazne u regionu i inostranstvu U Crnoj Gori za prodaju alkohola mlađima od 16 godina kazne su od trostrukog do dvadesetostrukog iznosa minimalne zarade, koja je tamo 450 evra

U Hrvatskoj kazne za prodaju alkohola mlađim od 16 godina iznose od 200 do 1.000 evra

U Nemačkoj su kazne za obezbeđivanje i dozvolu deci da konzumiraju alkoholna pića od 500 do 3.000 evra

U Irskoj je kazna za prodaju alkohola mlađima od 18 godina 5.000 evra plus nalog za zatvaranje objekta

U SAD prekršajne kazne za snabdevanje alkoholom osobe mlađe od 21 godine idu i do 5.000 dolara, a krivične i preko 50.000 dolara pa čak i zatvor do pet godina, u zavisnosti od okolnosti

Podsetimo, sa žurke na Dan zaljubljenih u klubu "Siner" je 33 tinejdžera hospitalizovano na VMA zbog trovanja alkoholom, neki su imali i čak 2,8 promila alkohola u krvi.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu najavljujući krivičnu prijavu protiv maloletnice kod koje je pronađena kesica marihuane, dok je policija najavila prekršajnu prijavu protiv organizatora žurke zbog točenja alkohola maloletnicima.

