SVI MISLE DA SE U NORVEŠKOJ PARE BERU SA DRVEĆA: Evo šta je ISTINA i kolike su zarade! Električar zarađuje do 3.500 evra, ali...

Video na kojem se vidi muškarac kako užurbano sa drveta skuplja pare, uz opis: "Kako Balkanci misle da mi zarađujemo u Norveškoj", nasmejao je mnoge pratioce fejsbuk grupe "Norveška realnost".

Norveška je, inače, jedna od evropskih zemalja koja zbog zarada, standarda i uređenosti predstavlja san mnogih Srba.

foto: Printskrin/Facebook

Procenjuje se da u toj zemlji trenutno živi oko 10.000 Srba, većinom u Oslu i Bergenu, a kao i u drugim državama gde odlaze gastarbajteri, najviše se bave zanatskim poslovima, ali ima ih i u zdravstvu i u IT.

Iako plate u Norveškoj važe za jedne od najvećih plata na svetu, neki od članova grupe "Norveška realnost" objasnili su da nije baš uvek sve tako sjajno.

- Ja sam za 22 godine nabrao kijavicu, kašalj, sinuse i depresiju. Ko hoće da se menjamo? Ostalo još malo na drvetu da se nabere, meni puna korpa - šaljivo je napisao jedan od članova.

U Norveškoj, inače, kako su pisali mediji, plate zanatlija variraju u zavisnosti od različitih faktora, uključujući tip zanata, iskustvo, oblast u kojoj rade i lokaciju, pa tako zidar zarađuje od 3.000 do 4.200 evra, stolar od 2.400 do 3.500 evra, moler od 2.300 do 3.200 evra, električar od 2.500 do 3.500 evra.

Kada su u pitanju zdravstveni radnici, anesteziolog prima od 5.000 do 6.200 evra, medicinska sestra - od 3.700 do 4.200 evra, zubar - Od 6.000 do 8.000 evra.

Poslovi u IT industriji su, takođe, dobro plaćeni, pa tako web dizajneri zarađuju od 3.800 - 4.800 evra, IT konsultant - od 6.000 do 8.000 evra, IT tester - od 3.200 do 5.000 evra.

Sa druge strane, pomoćni kuvar zarađuje od 2.400 do 2.800 evra, glavni kuvar od 4.000 do 5.200 evra, konobar od 2.400 do 2.800 evra, recepcioner - od 2.500 do 3.000 evra, stjuardesa - od 3.300 do 4.000 evra.

Prosečna bruto plata u Norveškoj je, kako su pisali mediji, negde između 5.000 i 5.400 evra, a neto između 3.600 i 3.900 evra. Međutim, stanovi su skupi, kao i kirije, pa tako dvosoban stan u kom bi mogla živeti porodica može koštati i preko 2.000 evra.

Naši ljudi koji žive u Norveškoj su imali različita iskustva, i kada se sve sabere i oduzme, sve se, kao i u drugim državama, svodi se na ličnu snalažljivost i doživljaj. Upravo to je i zaključio jedan od članova grupe "Norveška realnost":

- Ima ljudi koji su gde god da odu srećni i zadovoljni, a ima i onih kojima nigde ne valja. Nije do mesta, do ljudi je.