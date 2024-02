Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave saobraćajne policije, počeli su pre vikenda sa primenom nove zaštitne mere iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, prema kojoj se vozilo privremeno oduzima od učinioca težeg prekršaja, a koji je u prethodne dve godine pravnosnažno osuđivan za teže prekršaje iz oblasti bezbednosti saobraćaja, saopšteno je iz MUP-a.

Milan Božović, stručnjak za saobraćaj, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o ovoj novoj zaštitnoj meri u saobraćaju.

- Teži prekršaj su ono što je MUP naveo. Tu bi sigurno bilo vožnja pod uticajem alkohola, vožnja pod uticajem psihoaktivnih supstanci, nasilnička vožnja sa prekoračenjem brzine, vožnja autoputem u suprotnom smeru. Dakle, to je sve ono što je baš drastično grubo kršenje pravila bezbednosti saobraćaja. A to prelazi u krivično delo onog trenutka kada se dogodi saobraćajna nezgoda, pa nastupi šteta - rekao je Božović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Policija će sada to posmatrati po principu pokretnog prozora u periodu protekle dve godine. Dakle, od danas dve godine unazad posmatraju vaše rezultate odnosno vašu statistiku. Od sutra, opet dve godine unazad, dakle, dan manje nego danas, će posmatrati vaše prekršaje, jednostavno vašu statistiku. U zavisnosti od toga i trenutnog stanja oni će doneti odluku da li se privremeno oduzima vaše vozilo ili ne. Mislim da dobra mera, povećava ozbiljnost ka bezbednosti saobraćaja. Ozbiljnost negde i samog sistema ka onima koji čine teže prekršaje i mislim da bi trebalo da utiče na promenu ponašanja učesnika u saobraćaja i to pozitivno.

03:52 MUP KREĆE SA PRIMENOM TEORIJE OŽILJKA U SAOBRAĆAJU! Božović: Posmatraće vas po principu pokretnog prozora i ODUZETI VOZILO

Voditeljku Anastasiju Čanović interesovalo je zašto se ovo odnosi samo za ljude koji su ponovo napravili prekršaj u poslednje dve godine.

- To je u kriminalistici poznato kao teorija ožiljaka. Teorija ožiljaka kaže sledeće. Ukoliko vi imate mnogo više ožiljaka recimo po ruci ili po glavi ili po telu od mene, onda ste vi skloniji povređivanju nego što sam to ja. U saobraćaju, u smislu prekršaja, ukoliko vi imate više prekršaja od mene, onda ste vi skloniji da činite prekršaje i u budućnosti. I upravo taj ko je skloniji da čini prekršaje u budućnosti, on treba da odustane od te svoje ideje, namere ili jednostavno navike da čini prekršaje.

Kurir.rs

